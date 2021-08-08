7 медалей в копилке Беларуси за день до окончания Олимпиады

Источник материала: ОНТ

За день до окончания Олимпийских игр у сборной Беларуси 7 наград.

Золото, три серебра и три бронзовые награды. В общем медальном зачете наша команда занимает 44-е место. А лидирует сборная Китая. Представители Поднебесной завоевали 38 наград высшей пробы. Команда США – на второй позиции, третье место у хозяев соревнований – японцев. Отметим и сборную России, которая вернулась на четвертое место в зачете.

Фото: БЕЛТА

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