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7 медалей в копилке Беларуси за день до окончания Олимпиады

08.08.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

7 медалей в копилке Беларуси за день до окончания Олимпиады

За день до окончания Олимпийских игр у сборной Беларуси 7 наград. 

Золото, три серебра и три бронзовые награды. В общем медальном зачете наша команда занимает 44-е место. А лидирует сборная Китая. Представители Поднебесной завоевали 38 наград высшей пробы. Команда США – на второй позиции, третье место у хозяев соревнований – японцев. Отметим и сборную России, которая вернулась на четвертое место в зачете. 

Фото: БЕЛТА

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За день до окончания Олимпийских игр у сборной Беларуси 7 наград.  Золото, три серебра и три бронзовые награды. В общем медальном зачете наша команда занимает 44-е...
 
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