|
7 медалей в копилке Беларуси за день до окончания Олимпиады
Источник материала: ОНТ
За день до окончания Олимпийских игр у сборной Беларуси 7 наград.
Золото, три серебра и три бронзовые награды. В общем медальном зачете наша команда занимает 44-е место. А лидирует сборная Китая. Представители Поднебесной завоевали 38 наград высшей пробы. Команда США – на второй позиции, третье место у хозяев соревнований – японцев. Отметим и сборную России, которая вернулась на четвертое место в зачете.
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За день до окончания Олимпийских игр у сборной Беларуси 7 наград. Золото, три серебра и три бронзовые награды. В общем медальном зачете наша команда занимает 44-е...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)