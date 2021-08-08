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Лето закончилось? Погода в областных центрах Беларуси с 9 по 15 августа. Прогноз от Дмитрия Рябова

08.08.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лето закончилось? Погода в областных центрах Беларуси с 9 по 15 августа. Прогноз от Дмитрия Рябова

Последний летний месяц начался с дождливых и ветреных дней, но уже в следующую неделю немного потеплеет. Какая погода ждет нас с 9 по 15 августа?







Подробнее о погоде в предстоящую неделю – в новом выпуске программы «Метеогид».


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Последний летний месяц начался с дождливых и ветреных дней, но уже в следующую неделю немного потеплеет. Какая погода ждет нас с 9 по 15 августа? Подробнее о...
 
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