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Лето закончилось? Погода в областных центрах Беларуси с 9 по 15 августа. Прогноз от Дмитрия Рябова
Источник материала: ОНТ
Последний летний месяц начался с дождливых и ветреных дней, но уже в следующую неделю немного потеплеет. Какая погода ждет нас с 9 по 15 августа?
Подробнее о погоде в предстоящую неделю – в новом выпуске программы «Метеогид».
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Последний летний месяц начался с дождливых и ветреных дней, но уже в следующую неделю немного потеплеет. Какая погода ждет нас с 9 по 15 августа? Подробнее о...
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