Конфликт с мебельной фабрикой «ЗОВ» в Москве: кто виноват и как решили проблему?

Источник материала: ОНТ

Продуманное мошенничество или пример недобросовестной конкуренции на российском рынке? Гродненская мебельная фабрика «ЗОВ», которая уже два десятка лет работает в Москве, оказалась втянутой в конфликт, к которому юридически не имеет никакого отношения.





Больше сотни жителей российской столицы стали жертвами афериста-посредника, который, прикрываясь знаменитым белорусским брендом, обманул заказчиков кухонь: собрал с них деньги и не исполнил своих обязательств.

Пострадавшие москвичи обратились за помощью, в том числе и на фабрику мебели в Гродно. Белорусы решили исполнить контракты за свой счет. Случай для Москвы – невиданный. В Гродно посчитали, что репутация дороже, тем более негативным информационным поводом сразу же постарались воспользоваться конкуренты, которые тиражируют некорректную информацию и стараются перехватить потенциальных клиентов.

Еще пару недель назад в этот магазин в торговом центре в Москве вереницей шли недовольные покупатели. Здесь располагался один из офисов некоей фирмы «Фасад-Маркет». Людям тут предлагали заказывать кухни от нашего мебельного лидера – гродненской фабрики «ЗОВ». На этом рынке их хорошо знают и часто выбирают за лучшее соответствие принципу «цена-качество». Но так случилось, что около ста москвичей, заплатив деньги, так и не дождались своих готовых кухонь. Человек, взявший на себя обязательства дилера, сбежал. Сегодня здесь находится новая компания и новый представитель. Одним из условий работы с ним белорусы назвали выполнение обязательств перед пострадавшими от мошенника россиянами.

Хоть юридически «ЗОВ» и не несет никакой ответственности за такой форс-мажор, могли бы просто пройти мимо, цена и имидж бренда оказались дороже. Не считаясь с убытками, белорусы теперь изготавливают и везут в Москву, в том числе и «украденные» кухни. Москвичка Елена Сироткина сегодня закрыла вопрос со своей.

Елена Сироткина, пострадавшая: «К сожалению, нам пришлось ждать больше четырех месяцев. Мы начали сами связываться с заводом, когда уже поняли, что нам, может быть, ничего не светит. Хорошо, что новый директор Максим вовремя подключился и очень сильно помог нам, занялся индивидуально нашим вопросом и с его помощью кухню доставили и уже собрали».

Ошибка Елены, остальных пострадавших, да и часто тех, кто впервые меблирует квартиры и дома, спешка и невнимательность. Торговая марка «ЗОВ» в России на слуху, на кухни – большой спрос. Вот и стараются многие продавать именно их. Кто-то не умеет, кто-то, как обманувший москвичей мошенник, за счет бренда решает обогатиться сам. Но те, кто в этом бизнесе серьезно: и в Гродно частые гости (их хорошо знают), и в Москве уже свои.

Магазины фабрики «ЗОВ» — вот здесь у метро Тульская – назовет каждый, кто искал в российской столице белорусское и качественное. Это не просто дилер. Это официальный представитель фабрики в России, который работает 21 год. На его счету 75 тысяч установленных кухонь, 300 заявок в день, срок исполнения договоров – от двух недель. Маленькая, но говорящая деталь: чтобы купить прямой домен «ЗОВ» в Рунете, руководитель представительства когда-то заплатил цену, эквивалентную стоимости квартиры в Москве. Говорит: знал, куда вкладывал. Сегодня на этом сайте самый большой охват, а созданная собственными айтишниками система, позволяет общаться с клиентом, даже с учетом его настроения. Дизайн, служба сервиса, высокое качество продукции – это само собой.

Сергей Бруенок, официальный представитель мебельной фабрики «ЗОВ» в России: «Клиент получает абсолютно исчерпывающую информацию относительно того, что мы ему предлагаем. Мы рисуем кухню в фабричном конструкторе, отправляем фотографии кухни, прописываем четко цену, которая регламентирована фабрикой и отправляем все клиенту короткой ссылкой. Клиент видит все четко. У него не возникает вопросов: со скидкой это или не со скидкой, сколько стоит доставка, сборка. Все четко прописано и клиент даже может в полученном коммерческом предложении либо записаться в салон, либо вызвать замерщика, либо выездного дизайнера».

Обо всем этом и фабрика «ЗОВ», и их официальные представители постоянно рассказывают своим покупателям, вкладывая немалые деньги в рекламу и продвижение.

А вот «темная история» с недобросовестным дилером, влетела в российский эфир, вроде, совсем бесплатно. Горячую тему подхватили даже федеральные каналы. Не обошлось без передергиваний и даже вранья. Чего стоят только кратно завышенные суммы ущерба и растущее в геометрической прогрессии от эфира к эфиру число пострадавших.

В Гродно не исключают, что руку к этому могли приложить и конкуренты. «ЗОВ» – слишком крупный и заметный игрок на российском рынке. Некорректную информацию там активно тиражируют и так стараются перехватить потенциальных клиентов.

Олег Зуховицкий, генеральный директор мебельной фабрики «ЗОВ-Леневромебель»: «Ситуация контролируемая. И то, что было преподнесено СМИ, в большей степени не соответствует действительности. Ситуация в настоящее время разрешаемая, несмотря на то, что юридически мы не несем ответственности, но так как мы дорожим своей репутацией, мы закрываем все эти объемы».

Что касается недобросовестного дилера, то фабрика «ЗОВ» также направила заявление в российские правоохранительные органы. Ведь деньги, собранные мошенником, до фабрики не дошли. Московская прокуратура уже начала масштабную проверку.

Окончательно точку в вопросе с пострадавшими от действий недобросовестного дилера москвичами поставят российские следователи. Возможно, к делу присмотрится и антимонопольный комитет. Намеренная дискредитация ведущего белорусского производителя мебели может расцениваться как недобросовестная конкуренция. А для покупателей здесь, в России, уже написали специальную памятку, как проверить любого продавца, который говорит о сотрудничестве с фабрикой «ЗОВ». Как отмечают в Гродно, только сертификат официального торгового представителя, а он защищен и уникальным QR-кодом, там есть и вся информация о дилерах и дистрибьютерах, будет гарантией того, что новая, качественная мебель из Беларуси в срок доедет до вашей кухни.

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