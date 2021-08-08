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Конфликт с мебельной фабрикой «ЗОВ» в Москве: кто виноват и как решили проблему?
Источник материала: ОНТ
Продуманное мошенничество или пример недобросовестной конкуренции на российском рынке? Гродненская мебельная фабрика «ЗОВ», которая уже два десятка лет работает в Москве, оказалась втянутой в конфликт, к которому юридически не имеет никакого отношения.
Больше сотни жителей российской столицы стали жертвами афериста-посредника, который, прикрываясь знаменитым белорусским брендом, обманул заказчиков кухонь: собрал с них деньги и не исполнил своих обязательств.
Пострадавшие москвичи обратились за помощью, в том числе и на фабрику мебели в Гродно. Белорусы решили исполнить контракты за свой счет. Случай для Москвы – невиданный. В Гродно посчитали, что репутация дороже, тем более негативным информационным поводом сразу же постарались воспользоваться конкуренты, которые тиражируют некорректную информацию и стараются перехватить потенциальных клиентов.
Еще пару недель назад в этот магазин в торговом центре в Москве вереницей шли недовольные покупатели. Здесь располагался один из офисов некоей фирмы «Фасад-Маркет». Людям тут предлагали заказывать кухни от нашего мебельного лидера – гродненской фабрики «ЗОВ». На этом рынке их хорошо знают и часто выбирают за лучшее соответствие принципу «цена-качество». Но так случилось, что около ста москвичей, заплатив деньги, так и не дождались своих готовых кухонь. Человек, взявший на себя обязательства дилера, сбежал. Сегодня здесь находится новая компания и новый представитель. Одним из условий работы с ним белорусы назвали выполнение обязательств перед пострадавшими от мошенника россиянами.
Хоть юридически «ЗОВ» и не несет никакой ответственности за такой форс-мажор, могли бы просто пройти мимо, цена и имидж бренда оказались дороже. Не считаясь с убытками, белорусы теперь изготавливают и везут в Москву, в том числе и «украденные» кухни. Москвичка Елена Сироткина сегодня закрыла вопрос со своей.
Ошибка Елены, остальных пострадавших, да и часто тех, кто впервые меблирует квартиры и дома, спешка и невнимательность. Торговая марка «ЗОВ» в России на слуху, на кухни – большой спрос. Вот и стараются многие продавать именно их. Кто-то не умеет, кто-то, как обманувший москвичей мошенник, за счет бренда решает обогатиться сам. Но те, кто в этом бизнесе серьезно: и в Гродно частые гости (их хорошо знают), и в Москве уже свои.
Магазины фабрики «ЗОВ» — вот здесь у метро Тульская – назовет каждый, кто искал в российской столице белорусское и качественное. Это не просто дилер. Это официальный представитель фабрики в России, который работает 21 год. На его счету 75 тысяч установленных кухонь, 300 заявок в день, срок исполнения договоров – от двух недель. Маленькая, но говорящая деталь: чтобы купить прямой домен «ЗОВ» в Рунете, руководитель представительства когда-то заплатил цену, эквивалентную стоимости квартиры в Москве. Говорит: знал, куда вкладывал. Сегодня на этом сайте самый большой охват, а созданная собственными айтишниками система, позволяет общаться с клиентом, даже с учетом его настроения. Дизайн, служба сервиса, высокое качество продукции – это само собой.
Обо всем этом и фабрика «ЗОВ», и их официальные представители постоянно рассказывают своим покупателям, вкладывая немалые деньги в рекламу и продвижение.
А вот «темная история» с недобросовестным дилером, влетела в российский эфир, вроде, совсем бесплатно. Горячую тему подхватили даже федеральные каналы. Не обошлось без передергиваний и даже вранья. Чего стоят только кратно завышенные суммы ущерба и растущее в геометрической прогрессии от эфира к эфиру число пострадавших.
В Гродно не исключают, что руку к этому могли приложить и конкуренты. «ЗОВ» – слишком крупный и заметный игрок на российском рынке. Некорректную информацию там активно тиражируют и так стараются перехватить потенциальных клиентов.
Что касается недобросовестного дилера, то фабрика «ЗОВ» также направила заявление в российские правоохранительные органы. Ведь деньги, собранные мошенником, до фабрики не дошли. Московская прокуратура уже начала масштабную проверку.
Окончательно точку в вопросе с пострадавшими от действий недобросовестного дилера москвичами поставят российские следователи. Возможно, к делу присмотрится и антимонопольный комитет. Намеренная дискредитация ведущего белорусского производителя мебели может расцениваться как недобросовестная конкуренция. А для покупателей здесь, в России, уже написали специальную памятку, как проверить любого продавца, который говорит о сотрудничестве с фабрикой «ЗОВ». Как отмечают в Гродно, только сертификат официального торгового представителя, а он защищен и уникальным QR-кодом, там есть и вся информация о дилерах и дистрибьютерах, будет гарантией того, что новая, качественная мебель из Беларуси в срок доедет до вашей кухни.
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Продуманное мошенничество или пример недобросовестной конкуренции на российском рынке? Гродненская мебельная фабрика «ЗОВ», которая уже два десятка лет работает...
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