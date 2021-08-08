Конкурс старинного ремесла «Березинский ложкарь» собрал лучших мастеров Минской области

Источник материала: ОНТ

В руках мастера дело спорится. В Березино собрались лучшие мастера-деревщики со всей Минской области. Конкурс старинного ремесла «Березинский ложкарь» проходит в райцентре каждые два года. За звание лучшего мастера борются даже дети.





Захару Рубацкому 12 лет, и он самый младший участник конкурса «Березинские ложкари». Но в руках маленького мастера дело тоже спорится. Старинному ремеслу учится почти три года. И азарт «научиться» только растет.

Захар Рубацкий, участник праздника-конкурса «Березинские ложкари»: «Я умею делать ложки, корытца, солонки. Всякую утварь домашнюю из дерева. Мне это очень нравится. Здесь очень много опытных мастеров, хоть я и самый младший участник, но хочу победить».

Для родителей увлечение сына – бальзам на душу. Семья Рубацких многодетная – пятеро детей. И сегодня поддержать Захара в конкурсе приехали из Смолевичского района полным составом.

Конкурс деревянной ложки в Березинском районе проходит раз в два года. Край издревле славился этим мастерством. Традиции здесь не забывают и поныне. Передают уникальные техники молодому поколению.

Юрий Галавизнин, участник праздника-конкурса «Березинские ложкари»: «У меня лежало сухое бревнышко, я его ухватил в сумку – и сюда. Разметил, получилась вот такая. Вырезается с одной стороны, потом с другой. Потом все это закругляется – и готово. Мне нравится запах дерева, нравится, что перестал себе руки резать. Добрался уже до таких высот мастерства».

За звание лучшего ложкаря борются 20 мастеров со всех уголков Минщины. На изготовление главного атрибута праздника – три часа. У каждого резчика – своя техника и задумка. А потому похожих экземпляров точно не будет.

Евгений Сахута, председатель жюри праздника-конкурса «Березинские ложкари»: «У кожнага лыжка свая. Пачынаючы ад просценькай традыцыйнай, заканчваючы лыжкамi дэкаратыўнага характару. Ад самай малюсенькай, да амаль мятровай вялiчынi. I усе гэта дэманструюць сенняшнiя нашы майстры».

Обеденные, декоративные, обрядовые. В Березино – единственный в стране музей деревянной ложки. Больше 300 предметов кухонной утвари и не только. Есть и поистине уникальные экспонаты.

Излюбленное место для селфи и настоящий бренд города Березино. Это самая большая деревянная ложка в мире. Ее длина – 23,5 метра. К мировому рекорду местные умельцы шли больше полугода.

Огромных размеров ложка – настоящее произведение искусства. Здесь – и герои белорусских народных сказок, и символ города. Теперь местная достопримечательность претендует на Книгу рекордов Гиннеса. А еще в музее можно увидеть ложки из всех известных пород деревьев в Березинском районе.

Инна Хващевская, руководитель Березинского районного клуба мастеров: «В нашем музее представлено больше 300 ложек разных по размерам, технике выполнения. Есть ложки из разных пород деревьев. Эта коллекция уникальная. Таких больше нет в мире».

Изготовленные на конкурсе ложки пополнят коллекцию местного музея. А посетители смогут не только полюбоваться диковинными изделиями ручной работы, но и получить мастер-класс по их изготовлению от настоящих профессионалов этого старинного ремесла.

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