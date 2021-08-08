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Конкурс старинного ремесла «Березинский ложкарь» собрал лучших мастеров Минской области
Источник материала: ОНТ
В руках мастера дело спорится. В Березино собрались лучшие мастера-деревщики со всей Минской области. Конкурс старинного ремесла «Березинский ложкарь» проходит в райцентре каждые два года. За звание лучшего мастера борются даже дети.
Захару Рубацкому 12 лет, и он самый младший участник конкурса «Березинские ложкари». Но в руках маленького мастера дело тоже спорится. Старинному ремеслу учится почти три года. И азарт «научиться» только растет.
Для родителей увлечение сына – бальзам на душу. Семья Рубацких многодетная – пятеро детей. И сегодня поддержать Захара в конкурсе приехали из Смолевичского района полным составом.
Конкурс деревянной ложки в Березинском районе проходит раз в два года. Край издревле славился этим мастерством. Традиции здесь не забывают и поныне. Передают уникальные техники молодому поколению.
За звание лучшего ложкаря борются 20 мастеров со всех уголков Минщины. На изготовление главного атрибута праздника – три часа. У каждого резчика – своя техника и задумка. А потому похожих экземпляров точно не будет.
Обеденные, декоративные, обрядовые. В Березино – единственный в стране музей деревянной ложки. Больше 300 предметов кухонной утвари и не только. Есть и поистине уникальные экспонаты.
Излюбленное место для селфи и настоящий бренд города Березино. Это самая большая деревянная ложка в мире. Ее длина – 23,5 метра. К мировому рекорду местные умельцы шли больше полугода.
Огромных размеров ложка – настоящее произведение искусства. Здесь – и герои белорусских народных сказок, и символ города. Теперь местная достопримечательность претендует на Книгу рекордов Гиннеса. А еще в музее можно увидеть ложки из всех известных пород деревьев в Березинском районе.
Изготовленные на конкурсе ложки пополнят коллекцию местного музея. А посетители смогут не только полюбоваться диковинными изделиями ручной работы, но и получить мастер-класс по их изготовлению от настоящих профессионалов этого старинного ремесла.
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В руках мастера дело спорится. В Березино собрались лучшие мастера-деревщики со всей Минской области. Конкурс старинного ремесла «Березинский ложкарь» проходит в...
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