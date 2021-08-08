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В Литве не знают, как принимать и где расселить беженцев с Ближнего Востока и Африки

08.08.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Литве не знают, как принимать и где расселить беженцев с Ближнего Востока и Африки

Новый виток миграционного кризиса в Литве. В Вильнюсе не знают, как принимать и где расселить беженцев с Ближнего Востока и Африки. 


Людям вместо помощи предлагают убираться домой, в страны, где идёт война. А на дорогу обещают по 300 евро. При этом при помощи Эстонии и Украины, которые дадут колючую проволоку, будет продолжено строительство забора на границе. Это вдобавок к тем мерам, что литовские силовики готовы стрелять в мигрантов из тех стран, в войнах в которых отметилась литовская армия в составе НАТО.

Сергей Марков, генеральный директор Института политических исследований (Россия): «Если они построят забор, то это будет совершенно варварское отношение. Тем более беженцы из Ирака, Сирии бегут оттуда, потому что это разрушенные государства. Разрушенные членами НАТО, которые там сделали неприемлемые войны. Литва разделяет ответственность перед этими беженцами».

Фото: БЕЛТА

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Новый виток миграционного кризиса в Литве. В Вильнюсе не знают, как принимать и где расселить беженцев с Ближнего Востока и Африки.  Людям вместо помощи предлагают...
 
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