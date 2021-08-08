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В Литве не знают, как принимать и где расселить беженцев с Ближнего Востока и Африки
Источник материала: ОНТ
Новый виток миграционного кризиса в Литве. В Вильнюсе не знают, как принимать и где расселить беженцев с Ближнего Востока и Африки.
Людям вместо помощи предлагают убираться домой, в страны, где идёт война. А на дорогу обещают по 300 евро. При этом при помощи Эстонии и Украины, которые дадут колючую проволоку, будет продолжено строительство забора на границе. Это вдобавок к тем мерам, что литовские силовики готовы стрелять в мигрантов из тех стран, в войнах в которых отметилась литовская армия в составе НАТО.
Фото: БЕЛТА
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Новый виток миграционного кризиса в Литве. В Вильнюсе не знают, как принимать и где расселить беженцев с Ближнего Востока и Африки. Людям вместо помощи предлагают...
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