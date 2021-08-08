|
Наталья Кочанова: Надо встречаться с людьми, надо видеть и слышать их
Источник материала: ОНТ
Надо уметь слышать и слушать людей. Реакция на обращения граждан – ключевое направление в работе любого государственного органа. Это заявила спикер верхней палаты Парламента Наталья Кочанова.
Сегодня Президиум Совета Республики на выездном заседании в столичной мэрии проанализировал работу с обращениями белорусов. В его адрес в первом полугодии от минчан поступило 625 писем. Самые проблемные темы – ЖКХ, строительство. И это помимо почти шести тысяч обращений жителей столицы непосредственно к городским властям. Как отметила Наталья Кочанова, есть немало случаев коллективных и повторных обращений. Чаще всего по поводу окончания строительства многоквартирных домов. На решение таких вопросов мэрии следует обратить особое внимание, как и на качество и содержание самих ответов на любые запросы граждан.
А вот если мэрия видит своего рода системные проблемы и невозможность решить вопрос человека, то может выступить с предложением законодательно урегулировать этот пробел.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Надо уметь слышать и слушать людей. Реакция на обращения граждан – ключевое направление в работе любого государственного органа. Это заявила спикер верхней...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)