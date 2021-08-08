Наталья Кочанова: Надо встречаться с людьми, надо видеть и слышать их

Источник материала: ОНТ

Надо уметь слышать и слушать людей. Реакция на обращения граждан – ключевое направление в работе любого государственного органа. Это заявила спикер верхней палаты Парламента Наталья Кочанова.





Сегодня Президиум Совета Республики на выездном заседании в столичной мэрии проанализировал работу с обращениями белорусов. В его адрес в первом полугодии от минчан поступило 625 писем. Самые проблемные темы – ЖКХ, строительство. И это помимо почти шести тысяч обращений жителей столицы непосредственно к городским властям. Как отметила Наталья Кочанова, есть немало случаев коллективных и повторных обращений. Чаще всего по поводу окончания строительства многоквартирных домов. На решение таких вопросов мэрии следует обратить особое внимание, как и на качество и содержание самих ответов на любые запросы граждан.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания: «Нельзя равнодушно относиться к этому вопросу. Нельзя относиться с формализмом. Иногда мы видим просто формальные отписки, когда написали все действующие законопроекты, выписки из этих законопроектов по этому вопросу. Отправили заявителю. Зачем? Человек хотел не этого. Он хотел, чтобы его услышали. А для этого, конечно, надо выезжать на места. Надо встречаться с людьми, надо видеть и слышать их».

Владимир Кухарев, председатель Минского городского исполнительного комитета: «В этом году мы серьёзно подошли к этим вопросам: плановый ремонт и замена труб, водоснабжение, водоотведение. Проведена довольна большая работа также по электроснабжению домов, потому что очень много домов. 60-70-х годов приходят в негодность. Замена электрощитков, проделана работа по автоматическому регулированию жилью. Мы полностью проведем замену всех вышедших из строя приборов в этом году. Если работать так системно и комплексно, то мы значительно обеспечим снижение этих обращений».

А вот если мэрия видит своего рода системные проблемы и невозможность решить вопрос человека, то может выступить с предложением законодательно урегулировать этот пробел.

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