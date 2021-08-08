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Как сохранить урожай яблок и груш без потерь? Дмитрий Рябов знает!

08.08.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как сохранить урожай яблок и груш без потерь? Дмитрий Рябов знает!

Уборочная компания в Беларуси в самом разгаре. Настало время снимать сливки и с дачного лета. Если не сливки, то как минимум яблоки и груши. В этом деле особенно важно выбрать правильный день. Ведь если снять плод раньше – вкус будет не тот, да и сохранность подкачает. А если опоздать – придется отвечать за просрочку в следующем году, да хорошего урожая можно не дождаться.

Как же сохранить урожай яблок и груш? Подробнее в нашем видеоматериале.



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Уборочная компания в Беларуси в самом разгаре. Настало время снимать сливки и с дачного лета. Если не сливки, то как минимум яблоки и груши. В этом деле особенно...
 
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