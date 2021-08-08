Минская область преодолела миллионный рубеж по намолоту зерна

Источник материала: ОНТ

Аграрии продолжают биться за урожай. В стране намолочено более 4 миллионов 170 тысяч тонн зерна.





Лидер жатвы – Минская область. На днях она преодолела миллионный рубеж. Следом по намолоту идет Брестский регион. Без малого 620 тысяч тонн зерна намолочено в Гродненской области. Остальные по темпам идут практически вровень: у каждого есть свои полмиллиона. В стране убрано 60% площадей, отведенных под зерновые и зернобобовые. И несмотря на погоду, по-прежнему удается собирать в среднем свыше 30 центнеров с гектара.

Подписывайтесь на нас в Telegram