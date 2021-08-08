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Сразу несколько магнитных бурь! Лунный календарь на неделю с 9 по 15 августа

08.08.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сразу несколько магнитных бурь! Лунный календарь на неделю с 9 по 15 августа

Когда лучше удобрять почву, сколько магнитных бурь принесет предстоящая неделя, и стоит ли ждать удачу в ближайшие семь дней – в рубрике «Лунный календарь» от программы «Метеогид».

В последний месяц лета дачники активно собирают урожай, перерабатывают его и ухаживают за огородом. 9 августа числа следует заняться посадкой и пересадкой земляники, а также делением многолетних цветов. В эти дни рекомендуется вносить минеральные и органические удобрения в почву. Вновь посаженные 13 августа растения будут отличаться стремительным ростом и богатым плодоношением. 14 августа – благоприятный день для консервирования.

Сразу несколько магнитных бурь ожидается на следующей неделе! 10 августа нас ожидает средняя по силе буря, а 13 и 14 августа возмущения геомагнитного поля Земли будут то усиливаться, то ослабевать.

В понедельник, 9 августа, дайте волю творческим фантазиям. 10 августа многие проблемы разрешатся сами собой. А 13 августа удача сама придет к вам в руки!

А о том, когда лучше запланировать визит к стоматологу или парикмахеру? Ответы – в лунном календаре от программы «Метеогид» на ОНТ.  


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Когда лучше удобрять почву, сколько магнитных бурь принесет предстоящая неделя, и стоит ли ждать удачу в ближайшие семь дней – в рубрике «Лунный календарь» от...
 
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