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Теплая погода и небольшие дожди. Погода на неделю с 9 по 15 июля. Подробный прогноз

08.08.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Теплая погода и небольшие дожди. Погода на неделю с 9 по 15 июля. Подробный прогноз

Несмотря на то, что на первой неделе августа среднесуточная температура воздуха колебалась в пределах нормы, иногда отчетливо пахло осенью. Эти ощущения дополняли дожди различной интенсивности, которые сопровождались грозами, сильными ливнями и порывистым ветром. Однако уже на следующей неделе можно ожидать умеренно теплую погоду с небольшими дождями. По температуре воздуха и количеству осадков будет вполне соответствовать многолетним значениям.

В начале недели с Западной Европы придут кратковременные дожди. Ночью и утром будут наблюдаться непродолжительные туманы – видимость до полукилометра. Ночью +11…+18°C. Днем в понедельник ожидается +23…+30°C по юго-востоку, во вторник днем воздух прогреется до +24…+28°C.

В середине недели еще немного распогодится. Облаков и дождей станет меньше. По западной половине страны прошумят небольшие дожди, возможны грозы. Под утро – слабые туманы. Ветер северо-западный, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +13…+20°C, в разгар дня +22…+28°C.

Во второй половине недели будет наблюдаться переменная облачность. В четверг по востоку пройдут небольшие дожди, в пятницу – без существенных осадков. Ночью и утром непродолжительные туманы – видимость не более полукилометра. Температура воздуха ночью +14…+20°C. В дневные часы +23…+28°C, в пятницу +23…+26°C.

Выходные обещают комфортную летнюю, без осадков погоду. И только во второй половине воскресенья возможны небольшие дожди и грозы. Под утро непродолжительные туманы – видимость до полукилометра. Ветер западный умеренный, а при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +11…+17°C. В дневные часы воздух прогреется в субботу от +18°C по северу до +28°C по юго-востоку, в воскресенье +18…+21°C.


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Несмотря на то, что на первой неделе августа среднесуточная температура воздуха колебалась в пределах нормы, иногда отчетливо пахло осенью. Эти ощущения дополняли...
 
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