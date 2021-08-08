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Александр Лукашенко ответит на вопросы журналистов и экспертов. «Большой разговор с Президентом». 9 августа 2021. Прямая трансляция
Источник материала: ОНТ
Какие вопросы волнуют жителей Беларуси? Глава государства озвучит самые важные темы на встрече с журналистами, медиаперсонами и частными лицами. Планируется, что в «Большом разговоре с Президентом» 9 августа 2021-го примут участие около 300 человек. Всего же в оркомитет поступило около тысячи заявок от желающих.
Встреча будет транслироваться в прямом эфире на главных телеканалах страны, а также на
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Александр Лукашенко ответит на вопросы журналистов и экспертов. «Большой разговор с Президентом». 9 августа 2021. Прямая трансляция
Какие вопросы волнуют жителей Беларуси? Глава государства озвучит самые важные темы на встрече с журналистами, медиаперсонами и частными лицами. Планируется, что...
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