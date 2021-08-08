Олимпиада в Токио: предпоследний день. Медали, эмоции и место в таблице

Источник материала: ОНТ

Победы, которые объединяют страну. Сегодня на олимпийский пьедестал поднялись белоруски в двух видах спорта – гребле на байдарках и гимнастике, добавив в общий медальный зачет нашей команды серебро и бронзу – всего высших наград в Токио у нас семь. И каждая – бесспорна.

Сложная программа Ивана Литвиновича, «национальный рекорд» Максима Недосекова, упорство и сила в борьбе Ирины Курочкиной, Магомедхабиба Кадимагомедова и Ванессы Колодинской, скорость Маргариты Махневой, Ольги Худенко, Марины Литвинчук и Надежды Попок, грация Алины Горносько. Все эти имена Токио вписал в историю белорусского и мирового спорта с Большой буквы.

Эти четыре полесские красавицы вновь подарили всем болельщикам и любителям гребли настоящий праздник. Олимпиада в Токио для наших девушек третья в карьере. И все они уже становились призёрами Игр. А Ольга Худенко и Марина Литвинчук дважды (в Лондоне и Рио-де-Жанейро). Также в экипаже байдарки-четверки — Надежда Попок и Марагарита Махнева. Все они воспитанницы мозырской школы гребли — одной из лучших в мире, не будем скрывать.

На старт 8 экипажей выходили под проливным дождём. Основными конкурентками белорусской лодки как всегда были венгерки. Это соперничество — украшение мировой женской гребли. И всю дистанцию, все 500 метров две лодки шли вровень и лишь на последних метрах Данюта Козак и компания смогли опередить белорусок. Но после финиша наши не верят, что они вторые. Сначала небольшое разочарование. А после приходит ощущение, что серебро это тоже очень здорово и всё было не зря.

На пьедестале белоруски гордо сжимают свои медали. Безусловно, заслуженные. Они слишком долго в спорте, но последние 5 лет ожидание Олимпиады и жажды реванша за Рио отняли слишком много сил. Но настрой на эту Олимпиаду у команды был очень правильный. Перед Токио мы побывали на тренировки девушек в Гомеле. И вот, что они говорили тогда.

И они не подвели, как и обещали. Это была красивая гонка. Может быть, немного помешала третья вода, ветер был не в нашу пользу. Но сейчас уже ничего не изменишь. Серебро — значит серебро.

Если гребцы приучили нас к медалям на Олимпиадах, то в художественной гимнастике наград у Беларуси не было со времен Любови Черкашиной. И вот сегодня Алина Горносько преподнесла настоящий сюрприз в многоборье. Перед последним видом программы – выступлением с лентой, в пуле претендентов на медали было 4 спортсменки. Две из них — сестры Аверины, а также Линой Ашрам. В итоге судьи отдают победу именно израильтянке. Дина Аверина – вторая и наша 19-летняя Алина Горносько – с бронзой. Наша медаль в «художке» с 2012 года.

С красивыми победами наших медалистов поздравил Президент. Александр Лукашенко отметил несгибаемый характер и стабильность гребцов. Алину Горносько Глава государства поблагодарил за стойкость и целеустремленность. Благодаря сегодняшним двум наградам белорусская команда поправила положение в общем медальном зачёте. И теперь мы на итоговом 44-м месте. Завтра последний день Олимпиады. Шанс на медали все еще есть.

Фото: БЕЛТА

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