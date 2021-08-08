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Власти Минска требуют убрать с «лучших полок» магазинов товары вражьих стран

08.08.2021 08:13 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Торговые сети в Минске должны убрать "с лучших полок" товары из стран, которые ввели санкции против Беларуси, потребовал в субботу, 7 августа, председатель Минского горисполкома Владимир Кухарев.

"Сегодня ряд стран ввели против нас санкции - Украина, Литва, Польша, - а их товары (конфеты, сдоба, чаи, печень) стоят в магазинах на лучших полках! При этом отечественные надо еще и поискать. Поэтому мы жестко поставили перед сетями вопрос: или ситуация меняется, или мы будем со своей стороны принимать меры. Причем, полагаю, такое решение стоит принимать на уровне всей страны", - заявил Кухарев, которого цитирует «СБ».

 
Теги: Минск
 
 
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Торговые сети в Минске должны убрать "с лучших полок" товары из стран, которые ввели санкции против Беларуси, потребовал в субботу, 7 августа, председатель Минского...
 
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