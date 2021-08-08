Литва приветствовала решение иракских властей отменить все рейсы в Минск

Управление гражданской авиации Ирака (ICAA) на основании распоряжения правительства страны отменило все авиарейсы в Минск «до дальнейшего уведомления». Решение принято 6 августа, следует из сообщения ICAA на его странице в «Фейсбуке».





Одновременно разрешено отправлять пустые самолеты в Минск, чтобы забрать граждан Ирака домой.

Литва одобрила решение иракских властей. «Приветствую решение правительства Ирака приостановить все полеты в Минск. Только работая вместе, мы сможем ликвидировать сети, занимающиеся контрабандой людей в ЕС. Ожидаю, что другие авиакомпании приостановят полеты в Беларусь», — написал в «Твиттере» министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, который в июле посещал Багдад для урегулирования кризиса, вызванного нелегальной миграцией из Беларуси.

5 августа МИД Ирака призвал своих граждан «не быть мишенью для контрабанды и торговли людьми».

Как сообщалось, 2 июля Литва объявила режим экстремальной ситуации в связи с потоком нелегалов из Беларуси . Такой режим облегчит правовое обеспечение необходимых действий и координацию усилий органов власти, привлечение дополнительных сил, в том числе использование средств госрезерва, отмечается в сообщении МВД Литвы.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявляла , что «против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция — одно из средств».

Ранее сообщалась, что белорусская сторона делает вид, что проблемы не существует .

19 июля Александр Лукашенко предложил помощь за деньги в борьбе с нелегальными мигрантами. На что в МИД Литвы категорично ответили . «Это не помощь, это шантаж», — передала DELFI слова министра его пресс-секретарь Витауте Шмайжите.

По данным литовских властей, на комплексные мероприятия по противодействию нелегальной миграции (оборудование забора, интеллектуальное наблюдение за границей, усиленный погранконтроль вместе с союзниками по ЕС) может потребоваться до полумиллиарда евро.

По неофициальной информации, 6 августа иракские самолеты прибыли в Минск пустыми и забрали пассажиров на обратный рейс.

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