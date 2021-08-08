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Праздник 8 августа: что строго запрещено делать в этот особенный день, у кого именины
Источник материала: UDF
Фото: freepik
Что запрещено делать, какие особенности у этого дня, традиции, обычаи, приметы, кого поздравить с днем ангела - читайте ниже в нашем материале.
Важные традиции этого дня
На Ермолая принято начинать собирать яблоки, но ни есть ни даже пробовать их нельзя до Яблочного Спаса, 19 августа.
А вот картофель, который также можно было начинать убирать, употреблять можно. Из него делали окрошку и винегрет и подавали на стол.
Травы на Ермолая набирали особенную силу, поэтому их собирали в лесах и лугах, высушивали, чтобы делать лечебные отвары и настойки.
Роса 8 августа также считалась целебной.
Важные приметы на Ермолая:
Кот или кошка трутся у хозяйских ног, дают себя погладить - вас ждет хороший год.
Насекомые становятся назойливыми и кусаются - к дождю.
В небе появилась радуга - к погожим дням.
Дождь утром идет сквозь солнечные лучи, - к вечеру снова дождь пойдет.
Люди, родившиеся в этот день - молчуны, к тому же у них суровый характер.
Лягушки на берегу сидят - дождь пойдет.
Что нельзя делать в этот день
Давать в долг кому-либо рабочие инструменты, считается, что это к потере здоровья. Но если это неизбежно, положите его на землю, но не давайте из рук в руки.
Есть яблоки. Но заготавливать их можно - делать варенье, мочить в бочках.
Шить, заниматься любым рукоделием - это сулит проблемы в браке.
Женщинам нельзя работать, можно заниматься только домашним хозяйством.
Именины 8 августа празднуют Игнатий, Сергей, Федор, Прасковья.
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Лягушки на берегу сидят - дождь пойдет.
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