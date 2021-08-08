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Важные традиции этого дня

Важные приметы на Ермолая:

Что нельзя делать в этот день

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Праздник 8 августа: что строго запрещено делать в этот особенный день, у кого именины Лягушки на берегу сидят - дождь пойдет.

Что запрещено делать, какие особенности у этого дня, традиции, обычаи, приметы, кого поздравить с днем ангела - читайте ниже в нашем материале.На Ермолая принято начинать собирать яблоки, но ни есть ни даже пробовать их нельзя до Яблочного Спаса, 19 августа.А вот картофель, который также можно было начинать убирать, употреблять можно. Из него делали окрошку и винегрет и подавали на стол.Травы на Ермолая набирали особенную силу, поэтому их собирали в лесах и лугах, высушивали, чтобы делать лечебные отвары и настойки.Роса 8 августа также считалась целебной.Кот или кошка трутся у хозяйских ног, дают себя погладить - вас ждет хороший год.Насекомые становятся назойливыми и кусаются - к дождю.В небе появилась радуга - к погожим дням.Дождь утром идет сквозь солнечные лучи, - к вечеру снова дождь пойдет.Люди, родившиеся в этот день - молчуны, к тому же у них суровый характер.Лягушки на берегу сидят - дождь пойдет.Давать в долг кому-либо рабочие инструменты, считается, что это к потере здоровья. Но если это неизбежно, положите его на землю, но не давайте из рук в руки.Есть яблоки. Но заготавливать их можно - делать варенье, мочить в бочках.Шить, заниматься любым рукоделием - это сулит проблемы в браке.Женщинам нельзя работать, можно заниматься только домашним хозяйством.Именины 8 августа празднуют Игнатий, Сергей, Федор, Прасковья.