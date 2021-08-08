Источник материала: UDF



«Иракские авиалинии». Фото: Reuters

«Компания „Иракские авиалинии“ организует эвакуационный рейс для иракских граждан, застрявших в Беларуси», — написал он.

«Консульская делегация посольства будет присутствовать в офисе компании „Иракские авиалинии“ и в аэропорту, чтобы предоставить все возможные услуги уважаемым гражданам», — написал посол.

«Приветствую решение правительства Ирака приостановить все полеты в Минск. Только работая вместе, мы сможем ликвидировать сети, занимающиеся контрабандой людей в ЕС. Ожидаю, что другие авиакомпании приостановят полеты в Беларусь», — написал в твиттере министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ирак готовит эвакуацию своих граждан из Беларуси Литва одобрила решение иракских властей.