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Ирак готовит эвакуацию своих граждан из Беларуси

08.08.2021 08:47 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Ирак готовит эвакуацию своих граждан из Беларуси
«Иракские авиалинии». Фото: Reuters
10 августа авиакомпания «Иракские авиалинии» выполнит эвакуационный рейс из Минска. Об этом написал на своей странице в твиттере посол Ирака в России и Беларуси Абдулрахман Хамид аль-Хуссейни.

«Компания „Иракские авиалинии“ организует эвакуационный рейс для иракских граждан, застрявших в Беларуси», — написал он.


Согласно сообщению, рейс запланирован на вторник, 10 августа.

«Консульская делегация посольства будет присутствовать в офисе компании „Иракские авиалинии“ и в аэропорту, чтобы предоставить все возможные услуги уважаемым гражданам», — написал посол.


Ранее управление гражданской авиации Ирака (ICAA) на основании распоряжения правительства страны отменило все авиарейсы в Минск «до дальнейшего уведомления». Одновременно разрешено отправлять пустые самолеты в Минск, чтобы забрать граждан Ирака домой.


6 августа в Багдад позвонили верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, а также министры иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис и Латвии Эдгарс Ринкевичс. В ходе переговоров глава иракской дипломатии Фуад Хусейн рассказал о мерах, принятых для защиты сограждан, которые стали жертвами контрабандных сетей, в том числе о временном прекращении полетов в Минск и организации обратных рейсов в Багдад. Меры приняты в дополнение к расследованию использования граждан в преступных целях и нападения на них, после чего невозможно выяснить их дальнейшую судьбу, отмечает МИД Ирака.

Литва одобрила решение иракских властей.

«Приветствую решение правительства Ирака приостановить все полеты в Минск. Только работая вместе, мы сможем ликвидировать сети, занимающиеся контрабандой людей в ЕС. Ожидаю, что другие авиакомпании приостановят полеты в Беларусь», — написал в твиттере министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.
 
Теги: Минск
 
 
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Литва одобрила решение иракских властей.
 
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