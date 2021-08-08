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Таможня Литвы продолжает изымать большие партии сигаретной контрабанды из Беларуси

08.08.2021 08:53 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Литовские таможенники в субботу обнаружили сигаретную контрабанду в товарном поезде, прибывшем на станцию Стасилос.

В вагонах со щебнем были обнаружены 60 коробок с 30 тысячами пачками сигарет, сообщает литовская таможня.

В начале недели на этой же станции были арестованы 79,5 тысяч пачек сигарет, которые были ввезены из Беларуси в вагоне с удобрениями.

 
 
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Литовские таможенники в субботу обнаружили сигаретную контрабанду в товарном поезде, прибывшем на станцию Стасилос.
 
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