Таможня Литвы продолжает изымать большие партии сигаретной контрабанды из Беларуси

Источник материала: АФН

Литовские таможенники в субботу обнаружили сигаретную контрабанду в товарном поезде, прибывшем на станцию Стасилос.

В вагонах со щебнем были обнаружены 60 коробок с 30 тысячами пачками сигарет, сообщает литовская таможня.

В начале недели на этой же станции были арестованы 79,5 тысяч пачек сигарет, которые были ввезены из Беларуси в вагоне с удобрениями.