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Таможня Литвы продолжает изымать большие партии сигаретной контрабанды из Беларуси
Источник материала: АФН
Литовские таможенники в субботу обнаружили сигаретную контрабанду в товарном поезде, прибывшем на станцию Стасилос.
В вагонах со щебнем были обнаружены 60 коробок с 30 тысячами пачками сигарет, сообщает литовская таможня.
В начале недели на этой же станции были арестованы 79,5 тысяч пачек сигарет, которые были ввезены из Беларуси в вагоне с удобрениями.
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Литовские таможенники в субботу обнаружили сигаретную контрабанду в товарном поезде, прибывшем на станцию Стасилос.
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