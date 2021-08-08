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Белорусские гимнастки-художницы заняли пятое место в групповом многоборье

08.08.2021 08:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На Олимпиаде в Токио закончились соревнования по художественной гимнастике.

Белорусские гимнастки-художницы заняли пятое место в групповом многоборье
Фото НОК

Последними на ковре «Ариакэ Гимнастикс Центра» проходила борьба за медали в групповом многоборье.

Итог:

  1. Болгария — 92.100;
  2. Россия — 90.700;
  3. Италия — 87.700;
  4. Китай — 84.550;
  5. Беларусь (Анна Гайдукевич, Анастасия Молоканова, Анастасия Рыбакова, Арина Цицилина и Карина Ермоленко) — 84.050;
  6. Израиль — 83.850;
  7. Украина — 77.600;
  8. Япония — 72.500.

Таким образом у Беларуси осталось семь медалей (золото и по три серебра и бронзы).

 

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На Олимпиаде в Токио закончились соревнования по художественной гимнастике.
 
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