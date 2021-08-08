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Белорусские гимнастки-художницы заняли пятое место в групповом многоборье
Источник материала: Навiны
На Олимпиаде в Токио закончились соревнования по художественной гимнастике.
Последними на ковре «Ариакэ Гимнастикс Центра» проходила борьба за медали в групповом многоборье.
Итог:
Таким образом у Беларуси осталось семь медалей (золото и по три серебра и бронзы).
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На Олимпиаде в Токио закончились соревнования по художественной гимнастике.
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