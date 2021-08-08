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Сколько платят артистам за провластные концерты

08.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В Сети появился список белорусских артистов, которых якобы не рекомендуется приглашать на концерты, пишет Zerkalo.io. Пока неизвестно, кто его составил и придерживаются ли его организаторы, но на провластных мероприятиях этих исполнителей не встретишь. Зато на них часто мелькают фамилии других артистов, они «кочуют» из одного концерта в другой.

Zerkalo.io посмотрело, каких исполнителей приглашают на провластные мероприятия, какие гонорары им платят (чаще всего из бюджетных денег), а также какие организации занимаются технической частью таких концертов.

Сколько платят артистам за провластные концерты

Юлия Быкова и Евгений Олейник. Фото с сайта СТВ

Какие гонорары у солистки, которая была доверенным лицом Лукашенко

Среди частых участников провластных концертов еще в прошлом году стала группа Aura. Ее солистка Юлия Быкова была доверенным лицом Александра Лукашенко на последних президентских выборах.

К примеру, на участие Юлии Быковой в концертах Славянского базара в Витебске в этом году была предусмотрена сумма в 1800 рублей. Источник финансирования — бюджетные средства. Поставщиком услуг на сайте госзакупок значится ИП Евгений Олейник — супруг Быковой, продюсер.

Евгений Олейник также оказал услуги организации концерта сольного артиста или группы 3 июля в Мостах на 5000 рублей. По всей видимости, речь о концерте «Мая Беларусь» группы Aura, который был в городе в этот день.

За участие в прошлом году в патриотической акции «Автопробег «За единую Беларусь» группе Aura, танцорам, музыкантам была заложена сумма в 4000 рублей. Источник финансирования — снова бюджетные средства. Заказчик/организатор — «Минскконцерт». Для сравнения: исполнителям Алене Ланской, Жанет, Виктории Алешко, балету Fusion, балету Next — по 1000 рублей, арт-группе «Беларусы», шоу-театру «Аллюр» — по 1500 рублей, Александру Солодухе — 2000 рублей.

Сколько платят артистам за провластные концерты

Алена Ланская (слева)

Мозырский районный межотраслевой центр размещал заявку на госзакупку на выступление группы Aura 19 сентября прошлого года за 4000 рублей, источник финансирования — бюджетные средства. В этот день в Мозыре праздновали 865-летие города. Такую же сумму — 4000 рублей — ИП Евгению Олейнику предназначалась, судя по информации на сайте госзакупок, за мероприятие к акция «Культурная столица года» в феврале этого года, где было запланировано выступление Юлии Быковой. Для сравнения: Тео и Ольга Рыжикова за этот же концерт, судя по заявке, получили 2200 рублей, а Виктория Алешко — 1500 рублей. К примеру, за исполнению песен в областной акции «Моя Родина! Моя Беларусь» летом 2020-го года Виктории Алешко была запланирована сумма в 8415 рублей.

Сколько платят артистам за провластные концерты

Виктория Алешко. Фото с сайта ОНТ

Какие суммы получили артисты за «Славянский базар»

На выступление Президентского оркестра на Славянском базаре в Витебске выделили 57 200 рублей, ансамбля кафедры хореографии университета культуры — 2550 рублей, ансамбля «Песняры» — 3500 рублей, ансамбля «Сябры» — 5000 рублей. Источник финансирования — бюджетные средства.

На участие ансамбля танца музыки и песни «Белые Росы» была заложена сумма в 3850 рублей, ансамбля «Хорошки» — 2000 рублей, Национальной школы красоты — 2500 рублей.

Какие деньги платили за концерт на День Независимости

На организацию и проведение праздничного концерта «Гімн у гонар Беларусі!» на День Независимости в Минске была запланирована сумма в 22 760 рублей. К примеру, для ансамбля «Песняры»— 3500 рублей, арт-группы «Беларусы»— 2500 рублей, театра песни Ирины Дорофеевой — 2200 рублей, на «Образцово-показательный оркестр Вооруженных сил Республики Беларусь» — 2200 рублей, Алены Ланской — 1860 рублей, ансамбля «Верасы» — 1500 рублей. Для сравнения: на выступление Владимира Провалинского— 600 рублей.

Ведущему Евгению Лашковскому за этот концерт полагалась сумма в 1200 рублей.

Группе «Сябры» и Анатолию Ярмоленко гонорар за выступление на концерте ко Дню Могилева и Дню Независимости составил 4700 рублей.

Выступление дуэта Юрий Ващук («ТЕО») и Ольга Рыжикована концерте ко Дню Независимости в Гродно оценили в 3000 рублей. Для сравнения: на церемонии награждения в марте победителей городского этапа республиканского конкурса «Женщина года — 2020» в Минске этому же дуэта была запланирована сумма в 1200 рублей (Герману Титову — 800 рублей, ансамблю «Сябры» — 4000 рублей).

Какие гонорары за «Дажынкi»

Ольге Плотниковойбыла предусмотрена выплата 1200 рублей как ведущей концертной программы и солистки на «Дажынках-2020». Группе «Статус»была предусмотрена выплата в 900 рублей на этом же мероприятии, шоу-балету «Сенсация» — 550 рублей,

За выступление исполнителей Алена Ланская, Виктория Алешко, Жанет, Владимир Провалинский на областных «Дажынках-2020» заплатили всего 8200 рублей.

Посмотрели, какие суммы выплачивали артистам за другие концерты. К примеру, за выступление вокальной группы «Чистый голос» на открытии экспозиции «Оборона Восточного форта» в Брестской крепости была запланирована сумма в 10 тысяч рублей, а за выступление этой группы в Ивье 3 июля — 3500 рублей, а на концерте ко Дню учителя в октябре прошлого года в Минске — 1800 рублей (для сравнения: Алене Ланской тогда заплатили за выступление в октябре 1000 рублей, а Жанет — 400 рублей).

За выступление 22 мая этого года на площади Свободы в Минске на концерте «Хоровые встречи у Ратуши» коллектив «Музыкальная капелла «Сонорус» получил 15 тысяч рублей, а певица Жанет — 600 рублей. Для этой же исполнительницы на «Минской лыжне» в марте был предусмотрен гонорар в 700 рублей (для сравнения: выступление ростовых кукол тогда оценили в 2000 рублей, ходулистов — 1350 рублей, арт-группы «Беларусы» — 1800 рублей).

Сколько платят артистам за провластные концерты

Скрин с видео телеканала СТВ

За выступление на новогоднем «Зимнем концерте» в Минске Жанет и арт-группа «Беларусы» получили 8500 рублей, Никита Фоминых и Анна Благова — по 2400 рублей (по столько же получили Снегурочка, Дед мороз и персонаж Звезда), группа группа «Бай Сити» — 3600 рублей. На музыкальную часть «Зимнего концерта» потратили около 100 200 рублей. Еще 348 500 рублей ушло на материально-техническое обеспечение этого мероприятия (этой работой занималась компания «Видеоуолл бай». Подготовкой еще одной площадки в Минске под новогодние праздники занималась компания «Локал Тим», цена вопроса — 426 800 рублей.

На участие группы «Леприконсы»в концерте музыкального фестиваля «Sound Live» в Волковыске была заложена сумма в 10 600 рублей.

«Песнярам» за выступление 9 мая в Мостах была запланирована сумма в 3800 рублей.

Какие компании, которые занимаются техчастью концертов, побеждают в госзакупках

В госзакупках, которые касаются технической части концертов, нередко принимают участие и побеждают компании «Блэкаут студио», «Саундкафе продакшн», БЕЛИМЛАЙТ.

К примеру, «Блэкаут студио» фигурирует как исполнитель светового оформления для производства телепередачи под рабочим названием «Звезды эстрады на «Беларусь-1», сумма — 126 900 рублей. Эта же компания занимается и декоративным оформлением. Звуковым оборудованием для этого проекта занимается компания «Саундкафе продакшн», цена вопроса — 30 500 рублей.

Техническое обслуживание гала-концерта «Беларусь бязмежная» с акцией «Споем гимн вместе» на 3 Июля прошлого года обошлось ориентировочно в 244 тысячи рублей. Судя по заявке, оборудование поставляла компания «Блэкаут студио», как и оказывала услуги по техническому обеспечению патриотического шествия «Беларусь помнит» (на это планировали потратить около 130 тысяч рублей).

На услуги по техобеспечению празднования в Минске 75-летия Победы в ВОВ намеревались потратить почти 411 тысяч рублей. Судя по заявке на сайте госзакупок, выполнить работы должна была компания «Блэкаут студио». Эта компания занимается сдачей в прокат светового, звукового, кинетического оборудования, сценических конструкций.

Компания «Блэкаут студио» ранее фигурировала в уголовном деле по взяткам, которое заводили на бывшего директора «Минскконцерта».

БЕЛИМЛАЙТ занималась светодиодными экранами и системами подвеса на «Славянском базаре», цена вопроса — 175 500 рублей. Эта же компания также указана как исполнитель заявки на материально-техническое обеспечение гала-концерта «Беларусь единая» в Минске ко Дню Независимости. На сайте госзакупок значится сумма в 346 600 рублей.

Что касается фейерверков на праздники, то зачастую в тендерах выигрывают компании «Империя Огня» и «ПайроГрупп Технолоджи».

К примеру, в Минске на 3 июля был праздничный фейерверк. На него могли потратить, судя по сайту госзакупок, около 265 тысяч рублей. Источник финансирования — бюджетные средства. Для сравнения: на 9 Мая на фейерверк в Минске было запланировано 225 тысяч рублей. В обоих случаях в исполнителях значилась компания «Империя огня».

В прошлом году фейерверк ко Дню независимости, на который планировали потратить 440 тысяч рублей, должна была выполнять компания «ПайроГрупп Технолоджи» (она на 5 тысяч рублей предложила более выгодное предложение, чем «Империя Огня»). «ПайроГрупп Технолоджи» занималась и фейерверком на

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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