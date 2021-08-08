Сколько платят артистам за провластные концерты

Источник материала: Салiдарнасць

В Сети появился список белорусских артистов, которых якобы не рекомендуется приглашать на концерты, пишет Zerkalo.io . Пока неизвестно, кто его составил и придерживаются ли его организаторы, но на провластных мероприятиях этих исполнителей не встретишь. Зато на них часто мелькают фамилии других артистов, они «кочуют» из одного концерта в другой.

Zerkalo.io посмотрело, каких исполнителей приглашают на провластные мероприятия, какие гонорары им платят (чаще всего из бюджетных денег), а также какие организации занимаются технической частью таких концертов.





Юлия Быкова и Евгений Олейник. Фото с сайта СТВ

Какие гонорары у солистки, которая была доверенным лицом Лукашенко

Среди частых участников провластных концертов еще в прошлом году стала группа Aura. Ее солистка Юлия Быкова была доверенным лицом Александра Лукашенко на последних президентских выборах.

К примеру, на участие Юлии Быковой в концертах Славянского базара в Витебске в этом году была предусмотрена сумма в 1800 рублей. Источник финансирования — бюджетные средства. Поставщиком услуг на сайте госзакупок значится ИП Евгений Олейник — супруг Быковой, продюсер.

Евгений Олейник также оказал услуги организации концерта сольного артиста или группы 3 июля в Мостах на 5000 рублей. По всей видимости, речь о концерте «Мая Беларусь» группы Aura, который был в городе в этот день.

За участие в прошлом году в патриотической акции «Автопробег «За единую Беларусь» группе Aura, танцорам, музыкантам была заложена сумма в 4000 рублей. Источник финансирования — снова бюджетные средства. Заказчик/организатор — «Минскконцерт». Для сравнения: исполнителям Алене Ланской, Жанет, Виктории Алешко, балету Fusion, балету Next — по 1000 рублей, арт-группе «Беларусы», шоу-театру «Аллюр» — по 1500 рублей, Александру Солодухе — 2000 рублей.





Алена Ланская (слева)

Мозырский районный межотраслевой центр размещал заявку на госзакупку на выступление группы Aura 19 сентября прошлого года за 4000 рублей, источник финансирования — бюджетные средства. В этот день в Мозыре праздновали 865-летие города. Такую же сумму — 4000 рублей — ИП Евгению Олейнику предназначалась, судя по информации на сайте госзакупок, за мероприятие к акция «Культурная столица года» в феврале этого года, где было запланировано выступление Юлии Быковой. Для сравнения: Тео и Ольга Рыжикова за этот же концерт, судя по заявке, получили 2200 рублей, а Виктория Алешко — 1500 рублей. К примеру, за исполнению песен в областной акции «Моя Родина! Моя Беларусь» летом 2020-го года Виктории Алешко была запланирована сумма в 8415 рублей.





Виктория Алешко. Фото с сайта ОНТ

Какие суммы получили артисты за «Славянский базар»

На выступление Президентского оркестра на Славянском базаре в Витебске выделили 57 200 рублей, ансамбля кафедры хореографии университета культуры — 2550 рублей, ансамбля «Песняры» — 3500 рублей, ансамбля «Сябры» — 5000 рублей. Источник финансирования — бюджетные средства.

На участие ансамбля танца музыки и песни «Белые Росы» была заложена сумма в 3850 рублей, ансамбля «Хорошки» — 2000 рублей, Национальной школы красоты — 2500 рублей.

Какие деньги платили за концерт на День Независимости

На организацию и проведение праздничного концерта «Гімн у гонар Беларусі!» на День Независимости в Минске была запланирована сумма в 22 760 рублей. К примеру, для ансамбля «Песняры»— 3500 рублей, арт-группы «Беларусы»— 2500 рублей, театра песни Ирины Дорофеевой — 2200 рублей, на «Образцово-показательный оркестр Вооруженных сил Республики Беларусь» — 2200 рублей, Алены Ланской — 1860 рублей, ансамбля «Верасы» — 1500 рублей. Для сравнения: на выступление Владимира Провалинского— 600 рублей.

Ведущему Евгению Лашковскому за этот концерт полагалась сумма в 1200 рублей.

Группе «Сябры» и Анатолию Ярмоленко гонорар за выступление на концерте ко Дню Могилева и Дню Независимости составил 4700 рублей.

Выступление дуэта Юрий Ващук («ТЕО») и Ольга Рыжикована концерте ко Дню Независимости в Гродно оценили в 3000 рублей. Для сравнения: на церемонии награждения в марте победителей городского этапа республиканского конкурса «Женщина года — 2020» в Минске этому же дуэта была запланирована сумма в 1200 рублей (Герману Титову — 800 рублей, ансамблю «Сябры» — 4000 рублей).

Какие гонорары за «Дажынкi»

Ольге Плотниковойбыла предусмотрена выплата 1200 рублей как ведущей концертной программы и солистки на «Дажынках-2020». Группе «Статус»была предусмотрена выплата в 900 рублей на этом же мероприятии, шоу-балету «Сенсация» — 550 рублей,

За выступление исполнителей Алена Ланская, Виктория Алешко, Жанет, Владимир Провалинский на областных «Дажынках-2020» заплатили всего 8200 рублей.

Посмотрели, какие суммы выплачивали артистам за другие концерты. К примеру, за выступление вокальной группы «Чистый голос» на открытии экспозиции «Оборона Восточного форта» в Брестской крепости была запланирована сумма в 10 тысяч рублей, а за выступление этой группы в Ивье 3 июля — 3500 рублей, а на концерте ко Дню учителя в октябре прошлого года в Минске — 1800 рублей (для сравнения: Алене Ланской тогда заплатили за выступление в октябре 1000 рублей, а Жанет — 400 рублей).

За выступление 22 мая этого года на площади Свободы в Минске на концерте «Хоровые встречи у Ратуши» коллектив «Музыкальная капелла «Сонорус» получил 15 тысяч рублей, а певица Жанет — 600 рублей. Для этой же исполнительницы на «Минской лыжне» в марте был предусмотрен гонорар в 700 рублей (для сравнения: выступление ростовых кукол тогда оценили в 2000 рублей, ходулистов — 1350 рублей, арт-группы «Беларусы» — 1800 рублей).





Скрин с видео телеканала СТВ

За выступление на новогоднем «Зимнем концерте» в Минске Жанет и арт-группа «Беларусы» получили 8500 рублей, Никита Фоминых и Анна Благова — по 2400 рублей (по столько же получили Снегурочка, Дед мороз и персонаж Звезда), группа группа «Бай Сити» — 3600 рублей. На музыкальную часть «Зимнего концерта» потратили около 100 200 рублей. Еще 348 500 рублей ушло на материально-техническое обеспечение этого мероприятия (этой работой занималась компания «Видеоуолл бай». Подготовкой еще одной площадки в Минске под новогодние праздники занималась компания «Локал Тим», цена вопроса — 426 800 рублей.

На участие группы «Леприконсы»в концерте музыкального фестиваля «Sound Live» в Волковыске была заложена сумма в 10 600 рублей.

«Песнярам» за выступление 9 мая в Мостах была запланирована сумма в 3800 рублей.

Какие компании, которые занимаются техчастью концертов, побеждают в госзакупках

В госзакупках, которые касаются технической части концертов, нередко принимают участие и побеждают компании «Блэкаут студио», «Саундкафе продакшн», БЕЛИМЛАЙТ.

К примеру, «Блэкаут студио» фигурирует как исполнитель светового оформления для производства телепередачи под рабочим названием «Звезды эстрады на «Беларусь-1», сумма — 126 900 рублей. Эта же компания занимается и декоративным оформлением. Звуковым оборудованием для этого проекта занимается компания «Саундкафе продакшн», цена вопроса — 30 500 рублей.

Техническое обслуживание гала-концерта «Беларусь бязмежная» с акцией «Споем гимн вместе» на 3 Июля прошлого года обошлось ориентировочно в 244 тысячи рублей. Судя по заявке, оборудование поставляла компания «Блэкаут студио», как и оказывала услуги по техническому обеспечению патриотического шествия «Беларусь помнит» (на это планировали потратить около 130 тысяч рублей).

На услуги по техобеспечению празднования в Минске 75-летия Победы в ВОВ намеревались потратить почти 411 тысяч рублей. Судя по заявке на сайте госзакупок, выполнить работы должна была компания «Блэкаут студио». Эта компания занимается сдачей в прокат светового, звукового, кинетического оборудования, сценических конструкций.

Компания «Блэкаут студио» ранее фигурировала в уголовном деле по взяткам, которое заводили на бывшего директора «Минскконцерта».

БЕЛИМЛАЙТ занималась светодиодными экранами и системами подвеса на «Славянском базаре», цена вопроса — 175 500 рублей. Эта же компания также указана как исполнитель заявки на материально-техническое обеспечение гала-концерта «Беларусь единая» в Минске ко Дню Независимости. На сайте госзакупок значится сумма в 346 600 рублей.

Что касается фейерверков на праздники, то зачастую в тендерах выигрывают компании «Империя Огня» и «ПайроГрупп Технолоджи».

К примеру, в Минске на 3 июля был праздничный фейерверк. На него могли потратить, судя по сайту госзакупок, около 265 тысяч рублей. Источник финансирования — бюджетные средства. Для сравнения: на 9 Мая на фейерверк в Минске было запланировано 225 тысяч рублей. В обоих случаях в исполнителях значилась компания «Империя огня».

В прошлом году фейерверк ко Дню независимости, на который планировали потратить 440 тысяч рублей, должна была выполнять компания «ПайроГрупп Технолоджи» (она на 5 тысяч рублей предложила более выгодное предложение, чем «Империя Огня»). «ПайроГрупп Технолоджи» занималась и фейерверком на