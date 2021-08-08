Лебедок: «Действия пропаганды Лукашенко очень помогли литовцам»

Источник материала: Салiдарнасць

Аналитик — о том, почему не сработал расчет «стратегов» белорусского режима.

— Действия литовского руководства дают хороший пример того, что в современном мире проблемы нужно решать современными способами, а не рудиментарными подходами вроде строительства стен, — отмечает военный аналитик Егор Лебедок. — Современный ответ на угрозы — это действия во всех сферах, и особенно там, где противник слаб. Расчет «стратегов» Лукашенко был на то, что, как и ранее, силовое противодействие потоку мигрантов со стороны Литвы будет слабым из-за демократических процедур. Но и здесь литовцы хоть с опозданием, но сработали.

Немного поздновато, но все же литовцы начали хорошую информационную работу с собственным населением (встречи Науседы с гражданами в районах обустройства лагерей, работа СМИ и др.). На внешнем инфополе действия пропаганды Лукашенко очень помогли литовцам — демонстрация «бесчеловечного и нацистского режима» в Литве оказала некоторое воздействие на потенциальных мигрантов. Сейчас вся пропаганда Лукашенко отзеркаливает все свои проблемы на оппонентов и такой шаг пропаганды был ожидаем, хотя вряд ли на это рассчитывали литовцы.

Прекращение полетов из Ирака в Беларусь и фактический перенос ответственности за организацию потока мигрантов на Беларусь — успех европейцев в дипломатической сфере. Сфера дипломатии Лукашенко фактически упирается в Россию и Ближний Восток (плюс несколько иных стран).

И произошедшее весьма показательный звоночек — серые схемы взаимодействия Беларуси со странами Ближнего Востока, которые раньше никто из западных стран не затрагивал, теперь становятся под угрозу. Вероятно, на данном направлении ЕС и США будут развивать «наступление» (или более широко — еще на схемы работы в Африке и Азии).

В экономической и инфраструктурной сфере помимо неослабления санкций любопытно отметить угрозу главы МИД Литвы Г. Ландсбергиса о полном прекращении транзита белорусских калийных удобрений через Литву.

Интересный момент здесь в том, что почти год назад Лукашенко пугал: «Вот мы им [полякам и литовцам] сейчас покажем, что такое санкции ... Они думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами… Посмотрим, кто еще кого попугает ... Я поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. Вот мы и посмотрим, как они будут жить». А сейчас уже Литва грозит сама перекрыть транзит — литовцы показали уровень угроз Лукашенко, наклонили ненаклоняемого, так сказать.

Эти и иные действия из различных сфер, интегрированные по цели, и есть один из современных ответов в противоборстве. И пока их реализация Литвой — хороший пример противодействия гибридным угрозам (хоть я и не люблю это определение). Возможно, если успех сохранится, это пойдет как плюсик для Дали Грибаускайте на выборах нового генсека НАТО в 2022 году. Как раз в США сейчас активно развивается концепция многосферных операций и интегрированного подхода к воздействию (хотя масштаб там несравнимо больший).

Тем не менее, напряженность пока сохраняется. Слабость режима Лукашенко во всех перечисленных сферах, кроме кондовой силовой, как раз и повышает риск именно силовых эксцессов. Хотя прекращение потока мигрантов сейчас снижает риск провокаций, в том числе и задействованием тем или иным способом российских войск на нашей территории. Символизм рудиментарного подхода режима Лукашенко очень хорошо проиллюстрирован в фото, где некие лица в шлемах и со щитами на белорусской территории сдерживают обратный ход мигрантов. Как внутри страны они решали проблемы кем-то со щитами и дубинками, так же пытаются решить вопрос и вне. На время силовики будут отправлены из городов на границу.

Но заявление Лукашенко «ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна», вероятно, определяет иной вектор напряженности — Украину (к мигрантам она отношения не имеет). Это очередное направление создания «врага». Хотя стоит напомнить, что граница с Украиной уже «полностью перекрыта», об этом Лукашенко давал поручение еще 2 июля. Или поручение было простым инфовбросом или пограничники начали использовать офицерскую поговорку: не спеши выполнять приказание.