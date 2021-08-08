«Сергей пишет, что уже ждет, когда сможет посмотреть на небо»

Источник материала: Салiдарнасць

Брат политзаключенного – о тюремных буднях, «склонности к экстремизму» и хороших подарках на день рождения.





Все фото из архива брата политзаключенного, Евгения Волкова

Сергей Волков из Пинска – известный актер, он прослужил в Полесском драмтеатре полтора десятка лет, с момента основания. А еще он режиссер театральной студии «Преодоление» для людей с особыми потребностями, организатор культурных мероприятий, волонтер. В первую волну cоvid-19, когда театры ушли на вынужденные каникулы, Сергей просто и без пафоса устроился санитаром в больницу, чтобы помогать врачам и медсестрам спасать людей.

Но сейчас, в 2021-м, все эти статусы – с приставкой «экс». Потому что Сергей Волков – один из более чем 600 политзаключенных в Беларуси, осужденный на 4 года колонии усиленного режима. Приговор, говорят родные, шокировал всех, кто его знает.

Сергея Волкова задержали в мае в рамках так называемого «Пинского дела» – несколько десятков жителей города обвинили по ч.2 статьи 293 УК РБ в «участии в массовых беспорядках, которые были сопряжены с насилием в отношении сотрудников милиции», погромах и уничтожении имущества возле здания Пинского райисполкома. Потерпевшими по делу были признаны 109 сотрудников милиции. Актеру, в частности, инкриминировали «бросок зажигалки» в сторону силовиков – «умышленно и с целью причинения насилия» . Сам он пояснил, что подобрал зажигалку, увидел, что она неисправна и отбросил в сторону (это же было видно и на видеозаписи).

В последнем слове Сергей Волков сказал:

– Белорусская справедливость – это, прежде всего, банальная месть с намерением запугать граждан, а идеология дает условное оправдание злодейству.

Законы, установленные людьми, не могут противоречить законам совести. Правда одна! В то время как ложь имеет тысячи личин. Однако всем нам следует помнить слова Евангелия: «Какой мерой меряете, такой и вам отмерено будет».

«Это моя страна, я не уеду»

Спустя месяц после вынесения приговора, рассказал «Салідарнасці» брат актера Евгений Волков, Сергей все еще ждет перевода из Брестского СИЗО-7 в Барановичи, и результата апелляции – хотя, конечно, никто не питает иллюзий насчет обжалования приговора.

– Он пишет, что уже ждет, когда сможет посмотреть на небо – это теперь почти мечта. Потому что на прогулки их выводят редко, и если из камеры кто-то отказывается идти (а многие осужденные в глубокой депрессии, им ничего не хочется) – то все не идут.

Не знаю, сколько их сейчас в камере – Сергей называет по именам четверых-пятерых. Точнее не скажу: не писал ему около двух недель, потому что вот-вот брата должны перевести, и не хотелось бы, чтобы эти письма затерялись.

С корреспонденцией у осужденных и так, скажем, не очень хорошо. Иногда – мы засекали – 11 дней идут письма. Хотя не так давно мама была с ним на двухчасовом свидании, он сказал, чтобы мы не переживали – письма отправятся за ним, так что начали писать снова.

– Чувствуется по интонации – как его настроение, состояние?

– Нужно просто знать Сергея, что он за человек. Он в любых условиях может «вжиться» – это и черта характера, и талант актера, который умеет входить в разные роли. Кстати, при том, что он очень хороший, амбициозный артист – ему никогда не были важны деньги. Это, наверное, единственный из всех наших родных, которому никогда не были нужны деньги как цель – вот совсем. У него даже телефон был обычный кнопочный – серьезно!





Поэтому его не пугают условия: к этой ситуации он морально готовился, принимал как данность то, что он не может изменить. И хотя ему поступали предложения уехать – и от меня, и друзья и знакомые готовы были помочь, в том числе деньгами, связями – он отказался. Сказал: «Это моя страна, если кто-то хочет – пусть уезжает, но я не поеду». (Сергей родился в российской Вологде, но когда ему был год, родители переехали в Пинск работать и тут остались, поэтому родная для него – именно Беларусь – С.)

Ему говорили, мол тебя же посадят, и посадят надолго – а он отвечал, что, значит, такая судьба – отсидеть. И этот свой крест он несет не просто с достоинством, а очень позитивно.

– Господа пинские «силовики» навесили на него клеймо: у него на номере – желтая и красная полоска. Знаете, что это означает? «Склонен к экстремизму, к захвату заложников, особо опасен». Из-за этого у него много ограничений.

Когда его везли в наручниках по этапу в «столыпинском вагоне», то посадили в одно купе с убийцей – но из-за того, что Сергей «особо опасен», убийцу перевели в другое купе.

«Помогают, кто как может»

– Кто-либо из друзей, знакомых верит в «склонность к экстремизму» или в основном поддерживают?





– Все поддерживают. Ему же нужно передавать особую одежду – хэбэ, спортивный костюм, что-то удобное и немнущееся, большая сумка с крепким дном, обувь без шнурков, на липучках либо резинках. Так вот, в Пинске, где его многие знают и любят как актера, часто делают большие скидки. Знакомые из России что-то присылают, помогают, кто как может. Это очень важно и очень приятно – мама постоянно в слезах только от этой мысли…

Присылают и деньги на счет, чтобы Сергей мог что-то купить сам, но из-за «особого статуса» у него ограничен счет – 145 рублей в месяц позволено. К тому же ограничено количество посылок и разрешенных свиданий.

У Сергея трое сыновей, причем старший, Виктор, болен ДЦП. Брат актера вздыхает:

– Виктора особенно сильно и болезненно зацепило происходящее. Он, с одной стороны, с каким-то фатализмом принял вынесенный приговор, но при этом говорит: «Значит, и мне там надо быть – я тоже против всего этого».

Младший сын, Ярослав, в порядке. Это подросток, которому 14 лет, он занимается экстремальным вождением велосипеда, причем очень круто это делает, подает серьезные надежды в плане спорта. Но при этом забил на учебу – мама не может уделять ему столько времени и сил, сколько уделял Серега, тот души не чаял и очень сильно его мотивировал.

Средний, Никита, месяцев пять назад уехал в Польшу – не по политическим мотивам. Пошла недавно дезинформация, что он был задержан, но это не так. Странная ситуация, и я вполне допускаю, что фейк специально запустили «органы». Сергей ведь не признал вины и не написал прошения о помиловании – возможно, на него хотят таким образом надавить… Мы, конечно, пишем в письмах, что все нормально, но дойдут ли эти слова – цензура-то работает.

К сожалению, без Сергея «загнулся» театр «Преодоление». Театральный кружок для детей «Фонарики Диогена», который они вели вместе с актрисой Еленой Андреевой, работает, но она не справляется одна. Либо кружок тоже закроется, либо кто-то придет ей в помощь из театра.

«Пишите письма заключенным – это их мессенджер»

21 августа у Сергея Волкова день рождения. Что можно подарить политзаключенному? У брата есть ответ на этот вопрос.

– Конечно, главное, чего хочется – чтобы он был на свободе. Но, наверное, чудеса хоть и случаются, однако это не тот случай. А еще чтобы люди, которые хотят его поддержать, чаще писали. Он очень мало сейчас получает писем на белорусском языке, и хотел бы переписываться с людьми на мове – он хорошо знает язык, несколько лет говорил только по-белорусски, а сейчас ему этого не хватает. Вот такая поддержка была бы большим, хорошим подарком.





Пишите! Это не сложно для вас, но очень важно для тех, кто за решеткой. Это их мессенджер – пусть такой долгий, бумажный, но способ узнавать, что происходит вокруг. Описание даже самых простых вещей – это поддержка, это дыхание…

Например, моя дочь днями сидит, рисует, вырезает из бумаги, придумывает ребусы – специально, чтобы Сергей их в камере разгадывал. Я даже не знал, что она так может!

А сын, ему 6 лет, когда приезжает к бабушке с дедом – у них на доме большой портрет Сереги в спецкостюме, когда он работал в «красной зоне» в больнице, – так вот сын каждый раз говорит: «Привет, Серега! Как дела, Серега?»





…Знаете, Серега мне раньше никогда не снился. А сейчас снится, и мы ведем с ним яркие, отчетливые диалоги. И он тоже пишет, что часто ждет времени отбоя – не для того чтобы лечь и вытянуть ноги, а чтобы закрыть глаза и увидеть другие, родные лица…

P.S. Адрес для писем пока такой: СИЗО-7, Брест, ул. Советских Пограничников 37, 224030. Волкову Сергею Валерьевичу.