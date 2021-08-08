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«Сергей пишет, что уже ждет, когда сможет посмотреть на небо»

08.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Брат политзаключенного – о тюремных буднях, «склонности к экстремизму» и хороших подарках на день рождения.

«Сергей пишет, что уже ждет, когда сможет посмотреть на небо»

Все фото из архива брата политзаключенного, Евгения Волкова

Сергей Волков из Пинска – известный актер, он прослужил в Полесском драмтеатре полтора десятка лет, с момента основания. А еще он режиссер театральной студии «Преодоление» для людей с особыми потребностями, организатор культурных мероприятий, волонтер. В первую волну cоvid-19, когда театры ушли на вынужденные каникулы, Сергей просто и без пафоса устроился санитаром в больницу, чтобы помогать врачам и медсестрам спасать людей.

Но сейчас, в 2021-м, все эти статусы – с приставкой «экс». Потому что Сергей Волков – один из более чем 600 политзаключенных в Беларуси, осужденный на 4 года колонии усиленного режима. Приговор, говорят родные, шокировал всех, кто его знает.

Сергея Волкова задержали в мае в рамках так называемого «Пинского дела» – несколько десятков жителей города обвинили по ч.2 статьи 293 УК РБ в «участии в массовых беспорядках, которые были сопряжены с насилием в отношении сотрудников милиции», погромах и уничтожении имущества возле здания Пинского райисполкома. Потерпевшими по делу были признаны 109 сотрудников милиции.

Актеру, в частности, инкриминировали «бросок зажигалки» в сторону силовиков – «умышленно и с целью причинения насилия». Сам он пояснил, что подобрал зажигалку, увидел, что она неисправна и отбросил в сторону (это же было видно и на видеозаписи).

В последнем слове Сергей Волков сказал:

– Белорусская справедливость – это, прежде всего, банальная месть с намерением запугать граждан, а идеология дает условное оправдание злодейству.

Законы, установленные людьми, не могут противоречить законам совести. Правда одна! В то время как ложь имеет тысячи личин. Однако всем нам следует помнить слова Евангелия: «Какой мерой меряете, такой и вам отмерено будет».

«Это моя страна, я не уеду»

Спустя месяц после вынесения приговора, рассказал «Салідарнасці» брат актера Евгений Волков, Сергей все еще ждет перевода из Брестского СИЗО-7 в Барановичи, и результата апелляции – хотя, конечно, никто не питает иллюзий насчет обжалования приговора.

– Он пишет, что уже ждет, когда сможет посмотреть на небо – это теперь почти мечта. Потому что на прогулки их выводят редко, и если из камеры кто-то отказывается идти (а многие осужденные в глубокой депрессии, им ничего не хочется) – то все не идут.

Не знаю, сколько их сейчас в камере – Сергей называет по именам четверых-пятерых. Точнее не скажу: не писал ему около двух недель, потому что вот-вот брата должны перевести, и не хотелось бы, чтобы эти письма затерялись.

С корреспонденцией у осужденных и так, скажем, не очень хорошо. Иногда – мы засекали – 11 дней идут письма. Хотя не так давно мама была с ним на двухчасовом свидании, он сказал, чтобы мы не переживали – письма отправятся за ним, так что начали писать снова.

– Чувствуется по интонации – как его настроение, состояние?

– Нужно просто знать Сергея, что он за человек. Он в любых условиях может «вжиться» – это и черта характера, и талант актера, который умеет входить в разные роли. Кстати, при том, что он очень хороший, амбициозный артист – ему никогда не были важны деньги. Это, наверное, единственный из всех наших родных, которому никогда не были нужны деньги как цель – вот совсем. У него даже телефон был обычный кнопочный – серьезно!

«Сергей пишет, что уже ждет, когда сможет посмотреть на небо»

Поэтому его не пугают условия: к этой ситуации он морально готовился, принимал как данность то, что он не может изменить. И хотя ему поступали предложения уехать – и от меня, и друзья и знакомые готовы были помочь, в том числе деньгами, связями – он отказался. Сказал: «Это моя страна, если кто-то хочет – пусть уезжает, но я не поеду». (Сергей родился в российской Вологде, но когда ему был год, родители переехали в Пинск работать и тут остались, поэтому родная для него – именно Беларусь – С.)

Ему говорили, мол тебя же посадят, и посадят надолго – а он отвечал, что, значит, такая судьба – отсидеть. И этот свой крест он несет не просто с достоинством, а очень позитивно.

– Господа пинские «силовики» навесили на него клеймо: у него на номере – желтая и красная полоска. Знаете, что это означает? «Склонен к экстремизму, к захвату заложников, особо опасен». Из-за этого у него много ограничений.

Когда его везли в наручниках по этапу в «столыпинском вагоне», то посадили в одно купе с убийцей – но из-за того, что Сергей «особо опасен», убийцу перевели в другое купе.

«Помогают, кто как может»

– Кто-либо из друзей, знакомых верит в «склонность к экстремизму» или в основном поддерживают?

«Сергей пишет, что уже ждет, когда сможет посмотреть на небо»

– Все поддерживают. Ему же нужно передавать особую одежду – хэбэ, спортивный костюм, что-то удобное и немнущееся, большая сумка с крепким дном, обувь без шнурков, на липучках либо резинках. Так вот, в Пинске, где его многие знают и любят как актера, часто делают большие скидки. Знакомые из России что-то присылают, помогают, кто как может. Это очень важно и очень приятно – мама постоянно в слезах только от этой мысли…

Присылают и деньги на счет, чтобы Сергей мог что-то купить сам, но из-за «особого статуса» у него ограничен счет – 145 рублей в месяц позволено. К тому же ограничено количество посылок и разрешенных свиданий.

У Сергея трое сыновей, причем старший, Виктор, болен ДЦП. Брат актера вздыхает:

– Виктора особенно сильно и болезненно зацепило происходящее. Он, с одной стороны, с каким-то фатализмом принял вынесенный приговор, но при этом говорит: «Значит, и мне там надо быть – я тоже против всего этого».

Младший сын, Ярослав, в порядке. Это подросток, которому 14 лет, он занимается экстремальным вождением велосипеда, причем очень круто это делает, подает серьезные надежды в плане спорта. Но при этом забил на учебу – мама не может уделять ему столько времени и сил, сколько уделял Серега, тот души не чаял и очень сильно его мотивировал.

Средний, Никита, месяцев пять назад уехал в Польшу – не по политическим мотивам. Пошла недавно дезинформация, что он был задержан, но это не так. Странная ситуация, и я вполне допускаю, что фейк специально запустили «органы». Сергей ведь не признал вины и не написал прошения о помиловании – возможно, на него хотят таким образом надавить… Мы, конечно, пишем в письмах, что все нормально, но дойдут ли эти слова – цензура-то работает.

К сожалению, без Сергея «загнулся» театр «Преодоление». Театральный кружок для детей «Фонарики Диогена», который они вели вместе с актрисой Еленой Андреевой, работает, но она не справляется одна. Либо кружок тоже закроется, либо кто-то придет ей в помощь из театра.

«Пишите письма заключенным – это их мессенджер»

21 августа у Сергея Волкова день рождения. Что можно подарить политзаключенному? У брата есть ответ на этот вопрос.

– Конечно, главное, чего хочется – чтобы он был на свободе. Но, наверное, чудеса хоть и случаются, однако это не тот случай. А еще чтобы люди, которые хотят его поддержать, чаще писали. Он очень мало сейчас получает писем на белорусском языке, и хотел бы переписываться с людьми на мове – он хорошо знает язык, несколько лет говорил только по-белорусски, а сейчас ему этого не хватает. Вот такая поддержка была бы большим, хорошим подарком.

«Сергей пишет, что уже ждет, когда сможет посмотреть на небо»

Пишите! Это не сложно для вас, но очень важно для тех, кто за решеткой. Это их мессенджер – пусть такой долгий, бумажный, но способ узнавать, что происходит вокруг. Описание даже самых простых вещей – это поддержка, это дыхание…

Например, моя дочь днями сидит, рисует, вырезает из бумаги, придумывает ребусы – специально, чтобы Сергей их в камере разгадывал. Я даже не знал, что она так может!

А сын, ему 6 лет, когда приезжает к бабушке с дедом – у них на доме большой портрет Сереги в спецкостюме, когда он работал в «красной зоне» в больнице, – так вот сын каждый раз говорит: «Привет, Серега! Как дела, Серега?»

«Сергей пишет, что уже ждет, когда сможет посмотреть на небо»

…Знаете, Серега мне раньше никогда не снился. А сейчас снится, и мы ведем с ним яркие, отчетливые диалоги. И он тоже пишет, что часто ждет времени отбоя – не для того чтобы лечь и вытянуть ноги, а чтобы закрыть глаза и увидеть другие, родные лица…

P.S. Адрес для писем пока такой: СИЗО-7, Брест, ул. Советских Пограничников 37, 224030. Волкову Сергею Валерьевичу.

 
Теги: Брест
 
 
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Брат политзаключенного – о тюремных буднях, «склонности к экстремизму» и хороших подарках на день рождения.
 
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