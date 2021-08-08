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Эйсмонт рассказала, зачем Лукашенко ходил с автоматом в августе 2020 года

08.08.2021 09:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Эйсмонт рассказала, зачем Лукашенко ходил с автоматом в августе 2020 года
Кадр из видео
Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт рассказала, зачем Александр Лукашенко ходил с автоматом в августе 2020 года.

7 августа 2021 года на телеканале СТВ был показан документальный фильм Беларусь против цветной революции», сообщает Чеснок.

Одним из сюжетов фильма было интервью с Натальей Эйсмонт о событиях 23 августа 2020 года. В тот день прошли массовые акции протеста на проспекте Победителей. В интернет просочился ролик, на котором Александр Лукашенко ходил около дворца Независимости с автоматом Калашникова и затем летал на вертолете над Минском.

«Президент решил им показать раз и навсегда, что он здесь и никуда не убежит», — вспоминает Наталья Эйсмонт события 2020 года.


Эйсмонт сказала, что Лукашенко этим показал, что не станет уходить, как Виктор Янукович.

Также Эйсмонт отметила, что в то время белорусские силовики работали в тяжелых условиях и подвергались жесткому давлению. Лукашенко, показавшись с автоматом, поддержал силовиков, сказал, что готов плечом к плечу с ними сражаться.
 
 
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Лукашенко этим показал, что не станет уходить, как Виктор Янукович.
 
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