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Эйсмонт рассказала, зачем Лукашенко ходил с автоматом в августе 2020 года
Источник материала: UDF
Кадр из видео
7 августа 2021 года на телеканале СТВ был показан документальный фильм Беларусь против цветной революции», сообщает Чеснок.
Одним из сюжетов фильма было интервью с Натальей Эйсмонт о событиях 23 августа 2020 года. В тот день прошли массовые акции протеста на проспекте Победителей. В интернет просочился ролик, на котором Александр Лукашенко ходил около дворца Независимости с автоматом Калашникова и затем летал на вертолете над Минском.
«Президент решил им показать раз и навсегда, что он здесь и никуда не убежит», — вспоминает Наталья Эйсмонт события 2020 года.
Эйсмонт сказала, что Лукашенко этим показал, что не станет уходить, как Виктор Янукович.
Также Эйсмонт отметила, что в то время белорусские силовики работали в тяжелых условиях и подвергались жесткому давлению. Лукашенко, показавшись с автоматом, поддержал силовиков, сказал, что готов плечом к плечу с ними сражаться.
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Лукашенко этим показал, что не станет уходить, как Виктор Янукович.
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