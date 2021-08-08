Источник материала: UDF



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«Президент решил им показать раз и навсегда, что он здесь и никуда не убежит», — вспоминает Наталья Эйсмонт события 2020 года.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эйсмонт рассказала, зачем Лукашенко ходил с автоматом в августе 2020 года Лукашенко этим показал, что не станет уходить, как Виктор Янукович.

7 августа 2021 года на телеканале СТВ был показан документальный фильм Беларусь против цветной революции», сообщает Чеснок.Одним из сюжетов фильма было интервью со событиях 23 августа 2020 года. В тот день прошли массовые акции протеста на проспекте Победителей. В интернет просочился ролик, на которомходил около дворца Независимости с автоматом Калашникова и затем летал на вертолете над Минском.Эйсмонт сказала, что Лукашенко этим показал, что не станет уходить, какТакже Эйсмонт отметила, что в то время белорусские силовики работали в тяжелых условиях и подвергались жесткому давлению. Лукашенко, показавшись с автоматом, поддержал силовиков, сказал, что готов плечом к плечу с ними сражаться.