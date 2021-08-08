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Европейцы протестует против обязательной вакцинации и COVID-паспортов
Источник материала: ОНТ
Традиционная картина выходных во многих европейских странах – антиковидные протесты. В этот раз к ним присоединились Польша, Франция и Испания.
Десятки тысяч человек в Польше протестуют против обязательной вакцинации и введения прививочных паспортов. Демонстранты считают, что это ущемляет их свободу и не дает право выбора. Такие же аргументы и требования у испанцев. В Мадриде состоялась огромная демонстрация. Но самой «жаркой» была ситуация во Франции. Здесь на субботу объявлен общенациональный день протеста. В Париже и десятках других городов состоялись массовые демонстрации. Подобные протесты проходят во Франции уже четвертый раз за последние две недели.
Фото bfmtv.com
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Традиционная картина выходных во многих европейских странах – антиковидные протесты. В этот раз к ним присоединились Польша, Франция и Испания. Десятки тысяч...
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