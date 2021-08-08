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День строителя отмечают в Беларуси

08.08.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

День строителя отмечают в Беларуси

8 августа – профессиональный праздник отмечают строители Беларуси. 

В этой отрасли занято почти 200 тысяч человек. Трудятся они как на государственных, так и на частных предприятиях. Возводят проекты любой сложности. Так, вместе с другими специалистами трудились на Белорусской атомной электростанции, на нефтеперерабатывающих заводах в Новополоцке и Мозыре. Но одна из главных задач – социальная. 

Работают белорусские строители и на внешний рынок. Экспорт товаров и услуг за первое полугодие – более 600 миллионов долларов. Нашу продукцию и услуги ждут в 60 странах. 

Фото: БЕЛТА

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8 августа – профессиональный праздник отмечают строители Беларуси.  В этой отрасли занято почти 200 тысяч человек. Трудятся они как на государственных, так и на...
 
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