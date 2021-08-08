День строителя отмечают в Беларуси

Источник материала: ОНТ

8 августа – профессиональный праздник отмечают строители Беларуси.

В этой отрасли занято почти 200 тысяч человек. Трудятся они как на государственных, так и на частных предприятиях. Возводят проекты любой сложности. Так, вместе с другими специалистами трудились на Белорусской атомной электростанции, на нефтеперерабатывающих заводах в Новополоцке и Мозыре. Но одна из главных задач – социальная.

Работают белорусские строители и на внешний рынок. Экспорт товаров и услуг за первое полугодие – более 600 миллионов долларов. Нашу продукцию и услуги ждут в 60 странах.

Фото: БЕЛТА

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