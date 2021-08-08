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Литва предлагает мигрантам по 300 евро за возвращение на родину

08.08.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Литва предлагает мигрантам по 300 евро за возвращение на родину

Весьма оригинальный способ разрешения миграционного кризиса придумала Литва. Мигрантам, которые согласятся покинуть страну, заплатят по 300 евро! 

Выплата наличными при посадке в самолет, вылетающий из Литвы. Но если нелегалы вновь окажутся в стране, таких «бонусов» прибалтийская республика им больше не предложит. А вот силовое выдворение, несмотря на осуждение ООН, пока никто не отменял.

Эксперты говорят о том, что 300 евро слишком маленькая цена вопроса. Мигранты, чтобы попасть на территорию Европы, платят по 15 тысяч долларов. На переговоры и сотрудничество с Беларусью наши соседи не идут, а продолжают «стрелять» обвинениями в адрес нашей страны, не обращая внимания на кризис внутри своего государства. 

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Весьма оригинальный способ разрешения миграционного кризиса придумала Литва. Мигрантам, которые согласятся покинуть страну, заплатят по 300 евро!  Выплата...
 
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