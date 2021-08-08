|
Литва предлагает мигрантам по 300 евро за возвращение на родину
Источник материала: ОНТ
Весьма оригинальный способ разрешения миграционного кризиса придумала Литва. Мигрантам, которые согласятся покинуть страну, заплатят по 300 евро!
Выплата наличными при посадке в самолет, вылетающий из Литвы. Но если нелегалы вновь окажутся в стране, таких «бонусов» прибалтийская республика им больше не предложит. А вот силовое выдворение, несмотря на осуждение ООН, пока никто не отменял.
Эксперты говорят о том, что 300 евро слишком маленькая цена вопроса. Мигранты, чтобы попасть на территорию Европы, платят по 15 тысяч долларов. На переговоры и сотрудничество с Беларусью наши соседи не идут, а продолжают «стрелять» обвинениями в адрес нашей страны, не обращая внимания на кризис внутри своего государства.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Весьма оригинальный способ разрешения миграционного кризиса придумала Литва. Мигрантам, которые согласятся покинуть страну, заплатят по 300 евро! Выплата...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)