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Жатва-2021: приближается к 4,5 млн тонн зерна
Источник материала: ОНТ
Продолжается в нашей стране уборочная. Намолот зерна приближаются к четырем с половиной миллионам тонн!
В лидерах – аграрии Минской области. Они взяли миллионную планку. Приближается к ней и Брестчина. В этом южном регионе уже 125 тысячников! Более 600 тысяч тонн на счету Гродненской области. Остальные регионы примерно на одном уровне. Полумиллионный намолот уже есть. В стране убрано более половины площадей. Но снижать тем аграрии не намерены. Останавливаются комбайны только на время дождя. И этот момент используют для сева озимого рапса.
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Продолжается в нашей стране уборочная. Намолот зерна приближаются к четырем с половиной миллионам тонн! В лидерах – аграрии Минской области. Они взяли миллионную...
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