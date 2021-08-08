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Жатва-2021: приближается к 4,5 млн тонн зерна

08.08.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Жатва-2021: приближается к 4,5 млн тонн зерна

Продолжается в нашей стране уборочная. Намолот зерна приближаются к четырем с половиной миллионам тонн!

В лидерах – аграрии Минской области. Они взяли миллионную планку. Приближается к ней и Брестчина. В этом южном регионе уже 125 тысячников! Более 600 тысяч тонн на счету Гродненской области. Остальные регионы примерно на одном уровне. Полумиллионный намолот уже есть. В стране убрано более половины площадей. Но снижать тем аграрии не намерены. Останавливаются комбайны только на время дождя. И этот момент используют для сева озимого рапса. 

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Продолжается в нашей стране уборочная. Намолот зерна приближаются к четырем с половиной миллионам тонн! В лидерах – аграрии Минской области. Они взяли миллионную...
 
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