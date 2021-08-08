Летние Олимпийские игры: остались финальные состязания и церемония закрытия

Источник материала: ОНТ

32-е летние Олимпийские игры завершаются. 8 августа последние комплекты наград найдут своих обладателей, а в 14.00 в Токио начнется церемония закрытия. Участие в Олимпиаде – вершина карьеры любого атлета, а завоевание награды и вовсе настоящий спортивный подвиг. Есть свои герои и у белорусской сборной.

Иван Литвинович – обладатель золотой медали в прыжках на батуте. Уже вторую Олимпиаду подряд в этом виде программы верхнюю ступень пьедестала занимают наши спортсмены. Это громкая победа и настоящий успех нашей школы прыжков на батуте. Великолепно проявили себя белорусские борцы. Сразу три медали в копилке сборной именно на их счету. Серебряные награды завоевали Ирина Курочкина и Магомедхабиб Кадимагомедов. Бронза – у Ванессы Колодинской.

Мы многого ждали от команды по гребле на байдарках и каноэ. Не все получилось у белорусов в этом виде спорта. Но и без наград наши спортсмены не остались. Маргарита Махнева, Ольга Худенко, Марина Литвинчук и Надежда Попок были одними из фаворитов в байдарке-четверке на 500 метров и в итоге выиграли серебро. Похожая ситуация и в легкой атлетике. Лишь один белорус поднялся на пьедестал. Но бронза Максима Недосекова получилась с золотым отливом. Он показал тот же результат, что и олимпийский чемпион. И только за счет большего количества попыток стал третьим. Впрочем, Максиму только 23 года и его главные победы впереди. И еще одна белорусская бронзовая медаль, которая стала настоящей сенсацией – в художественной гимнастике. Алина Горносько в личном многоборье заняла третье место на пьедестале. Олимпийские игры практически завершились, и они запомнятся нам этими яркими моментами.

Фото: БЕЛТА

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