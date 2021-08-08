ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Прогноз курса белорусского рубля: падение уже не остановить?

08.08.2021 09:37 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Снижение курса белорусского рубля на БВФБ должно продолжиться в связи с обострением политической ситуации и сокращением доходов от экспорта в связи с санкциями.

За первую неделю августа курс доллара на Белорусской валютно-фондовой бирже вырос на 0,6% (до 2,514 рубля за доллар 6 августа).

Это было вызвано внутренними факторами, так как объем торгов валютами на бирже резко снизился (до 345,3 млн. рублей), а стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля увеличилась на 0,5%.

Низкий объем торгов валютами указывает на проблемы с внешней торговлей. Возможно, начинают сказываться трудности с переработкой и экспортом нефти на Нафтане. Никакой официальной информации об этом не поступает, и неизвестно, сумело ли предприятие обойти санкции, которые были введены против него.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Снижение курса белорусского рубля на БВФБ должно продолжиться в связи с обострением политической ситуации и сокращением доходов от экспорта в связи с санкциями.
 
Новости дня
Новости разные
 
Эйсмонт рассказала, зачем Лукашенко ходил с автоматом в августе 2020 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

07.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.08.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by