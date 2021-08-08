СМИ: в Минск приехали консулы Ирака из Москвы - выдавать временные документы

Reform.by , который отслеживает публикации в нескольких таких группах. Об этом стало известно журналисту, который отслеживает публикации в нескольких таких группах.





Иракские консулы находятся в офисе Iraqi Airways в Минске по адресу улица Янки Купалы, 23. В сообщении говорится также об отеле «Юбилейный».





Любой, кто находится внутри Беларуси и хочет вернуться в Ирак, и у него нет паспорта или он оставил его в компании по бронированию, или он был уничтожен при попытке перебраться в Литву, или он был утерян, может обратиться к консулам и бесплатно получить временный пропуск и возможность вернуться на родину, говорится в сообщении.





Связаться с иракскими представителями можно по телефону +375 (29) 249-24-39 или Viber.





Информацию о выдаче временных документов подтверждает минский офис Iraqi Airways.



