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Область повышенного атмосферного давления накрыла страну
Источник материала: Навiны
Сегодня Беларусь будет находиться в области повышенного атмосферного давления (днем на западе скажется влияние малоактивного атмосферного фронта).
По прогнозу синоптиков, ожидается переменная облачность. В западной части пройдут дожди, местами прогремят грозы.
Ветер юго-западный, южный умеренный, по западу порывистый. Температура воздуха в регионах:
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Сегодня Беларусь будет находиться в области повышенного атмосферного давления (днем на западе скажется влияние малоактивного атмосферного фронта).
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