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Область повышенного атмосферного давления накрыла страну

08.08.2021 09:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня Беларусь будет находиться в области повышенного атмосферного давления (днем на западе скажется влияние малоактивного атмосферного фронта).

Область повышенного атмосферного давления накрыла страну
Фото pixabay.com

По прогнозу синоптиков, ожидается переменная облачность. В западной части пройдут дожди, местами прогремят грозы.

Ветер юго-западный, южный умеренный, по западу порывистый. Температура воздуха в регионах:

  • Брест +25..+27°C;
  • Витебск +25..+27°C;
  • Гомель +27..+29°C;
  • Гродно +24..+26°C;
  • Могилев +26..+28°C;
  • Минск +25..+27°C.

 

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Сегодня Беларусь будет находиться в области повышенного атмосферного давления (днем на западе скажется влияние малоактивного атмосферного фронта).
 
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