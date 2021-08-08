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В Пинске задержали сына правозащитницы Вероники Ивановой

08.08.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Кирилла Иванова обвинили в том, что он якобы писал угрозы в «экстремистских чатах».



Как сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна» в Бресте, Кирилл находится в Пинском СИЗО.

Кирилл — один из троих детей правозащитницы Вероники Ивановой. Его задерживали в августе прошлого года и приговорили к 10 суткам. Всего же его судили трижды — в общей сложности он получил 25 суток и штраф.

Вероника Иванова известна на Полесье своей активной жизненной позицией. Она открыто говорила о необходимости перемен в стране во время акций протеста в Пинске, за что её не единожды задерживали и судили по статье 23.34 КоАП РБ за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.

В феврале у Вероники Ивановой произвели обыск.
 
Теги: Брест
 
 
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Кирилла Иванова обвинили в том, что он якобы писал угрозы в «экстремистских чатах».
 
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