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Идеологическая накачка не помогла: белорусы показали худший результат за все время участия в летних Олимпиадах

08.08.2021 10:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня в Токио опустят занавес летние Олимпийские игры. В данный момент атлеты многих стран разыгрывают последние комплекты медалей.

Идеологическая накачка не помогла: белорусы показали худший результат за все время участия в летних Олимпиадах
Олимпийский чемпион Иван Литвинович / Фото НОК

Белорусские же спортсмены свои выступления на ОИ уже завершили. В копилке нашей сборной всего семь наград: одно золото, по три серебра и бронзы. Медали завоевали:

Иван Литвинович (золото в прыжках на батуте);

Ирина Курочкина (серебро в категории 57 кг в женской борьбе);

Магомедхабиб Кадимагомедов (серебро в категории 74 кг по вольной борьбе);

Женская байдарка-четверка: Маргарита Махнева, Надежда Папок, Ольга Худенко и Марина Литвинчук (серебро на дистанции 500 м);

Максим Недосеков (бронза в прыжках в высоту);

Ванесса Колодинская (бронза в категории до 53 кг в женской борьбе);

Алина Горносько (бронза в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике).

Это худший результат нашей олимпийской сборной за все ее время участия в летних Играх. Более того, по количеству завоеванных медалей наблюдается динамика регресса:

Атланта (1996 год): 15 медалей (золото — 1, серебро — 6, бронза — 8);

Сидней (2000): 17 (3, 3, 11);

Афины (2004): 13 (2, 5, 6 13);

Пекин (2008): 14 (3, 4, 7);

Лондон (2012): 10 (2, 5, 3);

Рио-де-Жанейро (2016): 9 (1, 4, 4);

Токио (2020): 7 (1, 3, 3).

Напомним, перед этими ОИ на спортсменов оказывалось большое идеологическое давление. Так, в ходе церемонии проводов олимпийской команды в Токио Александр Лукашенко заявил спортсменам, что их успехи «должны стать ответом тем людям, которые сначала взяли от страны все, что можно, а теперь желают ей и вам поражения. Ответом тем государствам, которые душат или пытаются задушить нас санкциями. Ответственность высочайшая. Безусловно, вы все понимаете».

Он порекомендовал всем «помнить, что за вами — народ, который ждет поднятый в небо над Токио государственный флаг Беларуси».

В свою очередь капитан сборной Иван Тихон (занял в Токио 18-е место) заверил Лукашенко, что все олимпийцы обещают, что «приложат все силы и покажут максимальный результат на Олимпийских играх, чтобы поддержать честь нашего флага и страны на международной арене».

 

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Сегодня в Токио опустят занавес летние Олимпийские игры. В данный момент атлеты многих стран разыгрывают последние комплекты медалей.
 
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