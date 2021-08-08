Войдет ли в Беларусь российская армия?

«Лукашенко готов разместить российские войска в Беларуси» — волна такого рода громких заголовков прокатилась на днях по зарубежным СМИ. Поводом стало заявление Александра Лукашенко на встрече с активом местной вертикали 30 июля о том, что при определенных обстоятельствах в Беларусь «будут введены все Вооруженные силы Российской Федерации».



Фото mil.ru

Этот громкий пассаж прозвучал на фоне того, что с июля в Беларусь стали прибывать российские войска с боевой техникой для участия в совместных учениях «Запад-2021», намеченных на 10–16 сентября. Некоторые западные эксперты допускают, что после учений часть этих войск может остаться в стране.

Между тем ранее Лукашенко не раз заявлял, что необходимости размещать в Беларуси российские военные базы нет. В 2015 году был даже скандал, когда он сорвал явное намерение Москвы заиметь авиабазу в Бобруйске.

Комментаторы объясняли это упорство тем, что Лукашенко опасается, как бы постоянное присутствие российских войск в стране в некий момент не обернулось против него самого, если Кремль решит, что правителя здесь пора менять.

Так что, сейчас позиция главы белорусского политического режима изменилась, он поддался Москве?

«Если нужно будет для безопасности Союзного государства»

Чтобы прояснить картину, стоит оценить контекст этого заявления Лукашенко. В выступлении перед вертикалью 30 июля он, затронув тему военного сотрудничества с Россией, заявил: «Никогда на уровне президентов вопрос о размещении российских баз в Беларуси не обсуждался. Прежде всего потому, что в этом нет никакой необходимости при современных вооружениях».

Иными словами, он подтвердил свою прежнюю позицию в этом вопросе. И лишь затем прозвучало: «Если нужно будет для безопасности Союзного государства, которое мы строим, для безопасности Беларуси и России разместить здесь все <российские> вооруженные силы со всеми видами вооружений — они будут здесь размещены незамедлительно».

Затем было подчеркнуто: «Сейчас в этом нет никакой необходимости, у нас достаточно крепкие, сплоченные, компактные Вооруженные силы». Через несколько фраз рефрен прозвучал снова: «Еще раз повторяю: в этом сегодня нет абсолютно никакой необходимости».

Таким образом, нет оснований считать, что белорусский вождь сделал Москве предложение типа: приходите и располагайтесь со своими войсками в любом количестве хоть завтра.

Цель — попугать соседей?

Кому же был адресован месседж Лукашенко и в чем его смысл?

«Это было рассчитано на внешнего потребителя», — заявил в комментарии для Naviny.by белорусский военный эксперт Александр Алесин. По его мнению, глава белорусского политического режима «хотел доставить неприятные эмоции соседям» — политическим элитам граничащих с Беларусью стран НАТО и Украины.

Как известно, белорусское руководство и пропаганда обвиняют соседние страны НАТО в ведении гибридной войны против Беларуси, агрессивных намерениях. Мол, хотят сменить государственный строй, а то и оттяпать куски территории. Так что с точки зрения белорусского начальства самое время показать им большой кулак.

Официальный Киев у верхушки белорусского режима тоже на плохом счету. На совещании по вопросам ситуации на границе 5 августа Лукашенко заявил: в основе политики руководства Украины лежит конфронтация, что несет дополнительную угрозу для Беларуси.

При этом известно, что в Киеве реально опасаются гипотетического удара российских войск через Беларусь. В прежние времена Лукашенко заверял украинское руководство, что не допустит этого. Но сейчас, когда отношения с Киевом, как и с Западом, испортились , почему бы не пощекотать южным соседям нервы намеком, что российские войска могут-таки зайти в Беларусь не только на время учений, а всерьез и надолго?

Можно также предположить, что пассаж Лукашенко о российских войсках был адресован и внутренней аудитории.

Во-первых, он призван укрепить уверенность вертикали, силовиков, рядовых сторонников режима в том, что тот незыблем. Мол, если даже ситуация станет для него угрожающей, Кремль в беде не оставит.

Во-вторых, это послание электоральному болоту: даже не думайте колебаться, а примыкайте к твердым сторонникам вождя, потому что его позиции непоколебимы, за ним Москва.

В-третьих, это заявление имеет целью деморализовать сторонников перемен: никаких перемен не будет, и не мечтайте!

В общем, смысл этого пассажа, скорее всего, таков: если моя власть по каким-то причинам окажется под ударом, то я призову на помощь могучую Россию — и враги все равно будут разгромлены. Нет у вас метода против Лукашенко.

Кремль: решать будем мы

Показательно, что на слова Лукашенко о возможном размещении российских войск в Беларуси чрезвычайно оперативно отреагировал Кремль. Причем реакция была своеобразной.

«Никаких обращений на этот счет от Белоруссии не было. Вы знаете, что это возможно только после официального обращения руководства одной страны к руководству другой страны. На этот счет существуют определенные законом процедуры и определенные законом полномочия», — заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина.

Ряд обозревателей расценил такую реакцию как сигнал, прежде всего Западу, что Россия сама будет решать, куда и когда вводить свои войска.

Политический аналитик Юрий Дракохруст расшифровал заявление Пескова так: «Российские войска — не такси, которое Лукашенко может вызывать по своей воле. И рассуждать насчет использования наших вооруженных сил за пределами страны будем мы, Россия, и решать будем мы, Кремль, а не Лукашенко. Не волнуйтесь, мы его контролируем».

При этом очевидно, что усиление конфронтации с Западом (один кризис с мигрантами на литовской границе чего стоит) делает белорусский режим все более зависимым от Кремля.

Другой вопрос, нужно ли Москве именно сейчас размещать в Беларуси свои войска на постоянной основе, создавать базы.

По мнению Алесина, российскому руководству сейчас ни к чему дразнить таким образом Запад. Оно сосредоточено на внутренних проблемах (экономическая ситуация, сентябрьские выборы в Думу), а также на тех вызовах, которые создает в Центральной Азии «Талибан», отметил эксперт.

Он считает, что в некоей критической ситуации решение о вводе войск в Беларусь «будет принимать Путин». При этом «у Лукашенко не будет другого выхода, кроме как согласиться», заявил аналитик в комментарии для Naviny.by.

Если грянут новые протесты

Нетрудно предположить, что на самом деле в руководстве стран НАТО нет сумасбродов, собирающихся нападать на Беларусь, союзницей которой является ядерная Россия. Так что внешней угрозы, требующей ввода российских войск, в обозримой перспективе не предвидится.

Скорее, можно представить себе ситуацию, когда режим под влиянием внешних и внутренних факторов ослабевает и в стране вспыхивают новые (возможно, уже не такие карнавальные , как в 2020-м) мощные протесты.

В таком случае вероятность того, что в Минске высадятся псковские десантники, весьма велика. Кремль не сможет спокойно взирать на то, как в соседней стране, имеющей для России огромное стратегическое значение, побеждает, как говорят правители обоих государств, цветная революция .

Впрочем, и в таком случае вторжение российских войск — не фатальный исход. Многое будет зависеть и от лозунгов противников режима, и от поведения вертикали, силовиков, и от позиции Запада , и от ситуации в самой России на тот момент. Но это уже отдельная тема.

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