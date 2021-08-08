Лещеня: «А в Москве-то, оказывается, в  происхождении нелегалов на литовской границе не сомневаются»

Источник материала: Салiдарнасць

Экс-посол — о том, как белорусские власти идут по стопам советских спецслужб в деле организации миграционного кризиса. И почему такая тактика обречена на провал.

— Когда-то один уже очень давно отставной и очень информированный высокопоставленный деятель поведал мне об интересном факте. Оказывается, во времена СССР на границе с Афганистаном СПЕЦИАЛЬНО были созданы «окна» для наркотрафика, — рассказывает экс-посол в Словакии Игорь Лещеня.

Цель — переброска наркотиков на «загнивающий Запад», чтобы тот побыстрее загнивал и проигрывал историческое соревнование со страной развитого социализма.

Результат известен: наркота «пошла в народ» и вместо Запада прогнил СССР. Но причастные к спецоперации прилично обогатились.

Очень похожий пазл может сложить и вдумчивый потребитель официальной информации, которому показывают кадры о зверствах литовских пограничников. Ведь, оказывается, это литовцы «позвали» к себе иракцев. Стало быть, речь должна была идти об иракских рейсах в Вильнюс.

Правда, официальная информация на вдумчивого потребителя не рассчитана. НО!

Почти признается увеличение рейсов с туристами из Ирака в аэропорт «Минск -2». Из репортажей можно понять, что с литовской стороны сила была применена к нелегальным мигрантам, которые пересекали границу с белорусской стороны. А мобилизация наших пограничников на борьбу с нелегалами «совпала» с приостановкой рейсов из Ирака.

Пазл потребителю официальной пропаганды приходится складывать самому, поскольку она не дает ответы на главные вопросы. Откуда столько иракских нелегалов? Как им удается в таких количествах переходить белорусскую границу? И как это связано с увеличением количества рейсов из Ирака в Минск?

Ведь белорусская граница — там, где она обозначена — известна тем, что там муха без разрешения не пролетит. А белорусские дипломаты всегда очень придирчиво изучали основания для выдачи виз гражданам тех стран, события или ситуация в которых могли подтолкнуть к нелегальной миграции.

Информресурсы оппонентов власти, конечно, же «лгут» и «отрабатывают сребреники коллективного Запада».

Значит, имеет ценность мнение партнеров по Союзному государству, которые сейчас усиленно защищают официальный Минск от этого самого коллективного Запада.

А в Москве-то, оказывается, в происхождении нелегалов не сомневаются. Причем, на высоком уровне.

Просьба набраться терпения и прочитать регалии! Они имеют значение!

Итак, Федор Лукьянов — главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике, член Президиума Российского совета по международным делам» (РСМД).

03 августа с.г. он одновременно (!) в «колонке редактора» на сайте журнала «Россия в глобальной политике» и на сайте РСМД опубликовал то, что думают на сей счет в Москве.

«Минск нашёл нестандартный ответ – не просто открыл со своей стороны коридор в ЕС для выходцев с проблемного юга, но и, фактически этого не скрывая, начал доставку желающих проникнуть в Европу непосредственно к литовской границе».

«Минск не скрывает, что действует намеренно, приток нелегалов – специально организован, они служат инструментом политического возмездия и средством шантажа. Первопроходцем на этом пути был турецкий президент Эрдоган, превративший наплыв беженцев в оружие…» (Россия в глобальной политике. За что боролись: как Лукашенко меняет Европейский союз)

Не впечатлило? Но это — еще не регалии!

В состав редакционного Совета журнала «Россия в глобальной политике» в личном качестве входят министр иностранных дел РФ С.В. Лавров и помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Ю.В. Ушаков.

Среди учредителей РСМД — МИД РФ. И министр С.В. Лавров, соответственно, в попечительском совете. А среди членов Президиума РСМД — заместитель руководителя Администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Д.С. Песков; заместитель министра иностранных дел РФ И.В. Моргулов.

Правда, намек Ф.А. Лукьянова на то, что Минск пытается примерить лавры Турции, не совсем корректный. Здесь, как говаривали в Одессе, «две большие разницы».

На территории Турции десятки тысяч беженцев УЖЕ БЫЛИ. И, «открывая кран» в сторону Евросоюза, турецкие власти снижали напряжение внутри страны, а не заманивали на свою территорию потенциальных нелегальных мигрантов.

Я полностью поддерживаю указания генералам в части противодействия нелегальной миграции о том, что «ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с Юга или с Запада, ступить не должна».

Но тогда и экскурсий к границе быть не должно. Ведь, если и когда пострадавшие нелегальные мигранты поймут, кто их «кинул» — достанется не только литовским пограничникам.

Сами по себе иракские «туристы» могут быть очень мирными и безобидными людьми.

Но на Ближнем Востоке (и не только), чтобы выжить в этом жестоком мире, люди опираются на родовой клан. А в многочисленном клане у иракских туристов-суннитов вполне кто-то может оказаться связан с «Исламским государством».

А это — намного серьезнее, чем выступать под псевдонимом «ХАМАС».

Это — очень серьезно для безопасности белорусов.