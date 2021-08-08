Источник материала: UDF



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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Названа «опасная» настройка смартфона, которую нужно срочно отключить Также специалист порекомендовал отказаться от использования общедоступных точек доступа Wi-Fi.

По его словам, речь идет об автоматическом подключении к сетям Wi-Fi, которое следует отключить. Эксперт советует зайти в разделы "Запрос на подключение" и "Автодоступ к точке" и поставить галочку на отметке "Спросить".Как подчеркнул, открытые настройки присоединения позволяют злоумышленникам создавать точки доступа и называть их так же, как называются популярные общедоступные сети. В итоге мошенники могут перехватывать трафик или прервать доступ к Интернету, создавая видимость подключения к нему.Кроме того, эксперт утверждает, что, проходя процедуру введения логина и пароля при подключении к таким точкам доступа, пользователи могут подхватить вредоносную программу.Также специалист порекомендовал отказаться от использования общедоступных точек доступа Wi-Fi и отдать предпочтение сотовой связи.