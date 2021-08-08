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“Стареющие общества укрепляют господствующие гендерные нормы, в рамках которых мужчинам по-прежнему предоставляется большинство возможностей, ресурсов и социальной поддержки. В связи с беспрецедентными темпами старения населения в мире и ожидаемым увеличением доли пожилых женщин и пожилых мужчин существует настоятельная необходимость бросить вызов структурным и политическим предубеждениям, которые благоприятствуют мужчинам”, – поделился Доктор Синтия Чен, ведущий автор исследования, Национальный университет Сингапура.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ученые выяснили, почему женщины стареют быстрее мужчин Авторы предлагают принять меры, способствующие устранению гендерных предубеждений.

Исследование показывает, что различные гендерные роли в обществе формируют не только жизненные возможности женщин и мужчин, но и их опыт старения. Мужчины особенно преуспевающие в доходах и богатстве, имеют гораздо больше шансов быть финансово обеспеченными, заниматься оплачиваемой работой, и меньше болеть, чем женщины.В то время, как женщины в странах ОЭСР имеют среднюю продолжительность жизни более чем на три года больше, чем мужчины, они проводят больше лет в плохом состоянии здоровья, говорят учёные.Устранение этих гендерных диспропорций принесет пользу обществу не только за счет увеличения долгосрочных сбережений женщин и обеспечения их безопасности в старости, но и может позволить женщинам дольше жить самостоятельно и иметь лучшее здоровье. И это может иметь положительные последствия для следующего поколения, снижая бремя неоплачиваемого неформального ухода со стороны молодых женщин.”Для изучения этой проблемы исследователи использовали последние имеющиеся данные ОЭСР и Всемирного банка в период с 2015 по 2019 год по 18 из 35 стран ОЭСР, располагающих достаточными данными, чтобы разработать гендерный индекс старения для оценки степени, в которой общество обеспечивает успешное старение для мужчин и женщин.В исследовании учитывались пять областей, охватывающих социальные и экономические факторы, влияющие на качество старения: благополучие (более продолжительная жизнь с сохранением здоровья и удовлетворенность жизнью); производительность и вовлеченность (продуктивное участие в жизни общества либо через оплачиваемую работу, либо через волонтерство); справедливость (насколько равномерно распределяются ресурсы между пожилыми людьми, особенно деньги и образование); сплоченность (насколько хорошо пожилые люди интегрированы в общество, включая предоставление социальной поддержки и не живут в одиночестве) и безопасность (как финансовая безопасность, так и степень физической безопасности, воспринимаемая пожилыми людьми).Полученные данные свидетельствуют о том, что гендерные различия в социальном старении благоприятствуют мужчинам в среднем на 9 пунктов по сравнению с женщинами.Это гендерное неравенство обусловлено тем, что женщины часто переживают своих партнеров и, следовательно, живут самостоятельно в конце своей жизни, несмотря на то, что они более социально связаны, чем мужчины.В большинстве стран мужчины, как правило, имеют более высокий уровень финансовой и личной безопасности, чем женщины, в среднем на 10 пунктов. Кроме того, мужчины в возрасте 65 лет и старше зарабатывают больше женщин, имеют больший пенсионный достаток и на 15% чаще сообщают о том, что чувствуют себя в безопасности.Авторы предлагают принять меры, способствующие устранению гендерных предубеждений и неравенства в процессе старения общества, включая оценку требований к минимальному доходу для здорового образа жизни пожилых людей и минимальных пенсий и стандартов доходов для устранения барьеров в области здравоохранения.