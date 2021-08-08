Худшая Олимпиада в истории

В общем зачете Беларусь на 45-м месте. Украина - 44-я, у них одна золотая, шесть серебряных и 12 бронзовых.





У Польши — 17-е место: 4+5+5, у Литвы одна медаль (серебро), у Латвии одна золотая и одна бронзовая.





Наибольшее количество наград завоевали США - 39 золотых, 40 серебряных и 33 бронзовые (всего 112)





На Олимпиаде в Рио-2016 у Беларуси было девять медалей (1+4+4), в Лондоне-2012 — 10 (2+5+3), в Пекине-2008 — 14 (3+4+7).





nashaniva. Больше всего наград было в Сиднее-2000 — 17 (3+3+11). В Афинах в 2004-м и Атланте в 1996-м было по 15 медалей, пишет







