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Белорусская гимнастка Алина Горносько завоевала бронзу на Играх в Токио
08.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На Олимпиаде в Токио белорусская гимнастка Алина Горносько завоевала бронзовую медаль, передает «МИР 24».
В турнире по художественной гимнастике она заняла третье место в индивидуальном многоборье. Горносько – воспитанница олимпийской чемпионки 1988 года Марины Лобач. Бронза гимнастки стала седьмой медалью в копилке сборной Беларуси.
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Горносько – воспитанница олимпийской чемпионки 1988 года Марины Лобач.
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