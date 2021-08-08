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Белорусская гимнастка Алина Горносько завоевала бронзу на Играх в Токио

08.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

На Олимпиаде в Токио белорусская гимнастка Алина Горносько завоевала бронзовую медаль, передает «МИР 24».

В турнире по художественной гимнастике она заняла третье место в индивидуальном многоборье. Горносько – воспитанница олимпийской чемпионки 1988 года Марины Лобач. Бронза гимнастки стала седьмой медалью в копилке сборной Беларуси.

Ранее белорусский легкоатлет Иван Литвинович, завоевавший золотую медаль на Играх в Токио, назвал самые важные качества для прыжков на батуте. По его словам, спортсмены, прежде всего, должны быть терпеливыми.



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Горносько – воспитанница олимпийской чемпионки 1988 года Марины Лобач.
 
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