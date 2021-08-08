Белорусская гимнастка Алина Горносько завоевала бронзу на Играх в Токио

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На Олимпиаде в Токио белорусская гимнастка Алина Горносько завоевала бронзовую медаль, передает «МИР 24».

В турнире по художественной гимнастике она заняла третье место в индивидуальном многоборье. Горносько – воспитанница олимпийской чемпионки 1988 года Марины Лобач. Бронза гимнастки стала седьмой медалью в копилке сборной Беларуси.