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Второй день подряд на границе Литвы и Беларуси обошлось без задержания нелегальных мигрантов

08.08.2021 11:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Второй день подряд литовские пограничники не задерживают нелегалов на границе с Беларусью, следует из данных Департамента статистики страны.

Второй день подряд на границе Литвы и Беларуси обошлось без задержания нелегальных мигрантов

Последнюю неделю количество задержанных нелегальных мигрантов неуклонно сокращалось: с рекордных 294 — 1 августа, до 214 — 2-го, 36 — 3-го, 19 — 4-го и двух — 5 августа. 6 и 7 августа задержанных не было.

Сейчас литовская сторона старается не принимать, а сразу возвращать нелегалов на сопредельную территорию, поскольку считает рост миграционных потоков «гибридной войной» белорусских властей против Литвы и Евросоюза в целом, отмечает БелаПАН.

6 августа в парламенте глава МВД Литвы Агне Билотайте сообщила журналистам, что с начала недели, когда было принято решение возвращать выявленных на границе мигрантов обратно на территорию Беларуси, в страну не впустили 700 человек.

Всего с начала 2021 года литовские пограничники задержали 4112 нелегалов.

Среди задержанных граждане Ирака (2797), Республики Конго (200), Камеруна (131), Сирии (130), Ирана и России (по 91), Афганистана (83), Гвинеи (79), Беларуси (65), Шри-Ланки (64), Индии (62), Нигерии (30), Того и Турции (по 25), Кот-д'Ивуара, Пакистана (по 23), Демократической Республики Конго и Мали (по 19), Гамбии (18), Сомали и Таджикистана (по 17), Сенегала (16), других стран (87).

 

 

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Второй день подряд литовские пограничники не задерживают нелегалов на границе с Беларусью, следует из данных Департамента статистики страны.
 
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