ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Из школьной программы по русской литературе убрали Светлану Алексиевич

08.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Ее имя сейчас не упоминается в перечне «русскоязычной литературы Беларуси».

О том, что в школьной программе по русской литературе для 11 классов больше нет нобелевского лауреата Светланы Алексиевич, пишет nashaniva.com.

Также в новой программе отсутствуют произведения другого нобелевского лауреата — Александра Солженицына. Еще в прошлом году изучалось его произведение «один день Ивана Денисовича». А еще раньше — «Матронин двор».

Произведения Александра Солженицына и Светланы Алексиевич теперь не упоминаются даже в обзорных темах и списках для дополнительного чтения.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ее имя сейчас не упоминается в перечне «русскоязычной литературы Беларуси».
 
Новости дня
Новости разные
 
От 60 до 100 метеоров в час. Астрономы обещают звёздное шоу: когда смотреть на небо?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

07.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by