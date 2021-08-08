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Из школьной программы по русской литературе убрали Светлану Алексиевич
08.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Ее имя сейчас не упоминается в перечне «русскоязычной литературы Беларуси».
О том, что в школьной программе по русской литературе для 11 классов больше нет нобелевского лауреата Светланы Алексиевич, пишет
Также в новой программе отсутствуют произведения другого нобелевского лауреата — Александра Солженицына. Еще в прошлом году изучалось его произведение «один день Ивана Денисовича». А еще раньше — «Матронин двор».
Произведения Александра Солженицына и Светланы Алексиевич теперь не упоминаются даже в обзорных темах и списках для дополнительного чтения.
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Ее имя сейчас не упоминается в перечне «русскоязычной литературы Беларуси».
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