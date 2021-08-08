Из школьной программы по русской литературе убрали Светлану Алексиевич

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Ее имя сейчас не упоминается в перечне «русскоязычной литературы Беларуси».

О том, что в школьной программе по русской литературе для 11 классов больше нет нобелевского лауреата Светланы Алексиевич, пишет nashaniva.com .

Также в новой программе отсутствуют произведения другого нобелевского лауреата — Александра Солженицына. Еще в прошлом году изучалось его произведение «один день Ивана Денисовича». А еще раньше — «Матронин двор».

Произведения Александра Солженицына и Светланы Алексиевич теперь не упоминаются даже в обзорных темах и списках для дополнительного чтения.