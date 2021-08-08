﻿ Цифра дня. На Олимпиаде в Токио у Беларуси наихудший в ее истории результат. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Цифра дня. На Олимпиаде в Токио у Беларуси наихудший в ее истории результат

08.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

После того, как Александр Лукашенко взялся поднимать спорт, результаты нашей страны от Олимпиады к Олимпиаде стремительной ухудшались.

7
медалей

Завоевали белорусские спортсмены на Олимпиаде в Токио

Среди них: 1 – золото, 3 – серебра, 3 – бронзы. Это является худшим показателем за все время участия в летних Играх.

Ранее антирекордом являлось выступление в Рио-2016. Тогда белорусские спортсмены завоевали 9 наград (1-4-4).

Из Лондона-2012 Беларусь привезла 10 медалей (2-5-3).

Из Пекина-200814 (3-4-7).

Из Афин-200413 (2-5-6).

Нибольшее число наград было в Сиднее-200017 (3-3-11).

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После того, как Александр Лукашенко взялся поднимать спорт, результаты нашей страны от Олимпиады к Олимпиаде стремительной ухудшались.
 
Новости дня
Новости разные
 
ЕсооМ: Позитивное отношение к санкциям у 2% белорусов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

07.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by