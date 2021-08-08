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Цифра дня. На Олимпиаде в Токио у Беларуси наихудший в ее истории результат
08.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
После того, как Александр Лукашенко взялся поднимать спорт, результаты нашей страны от Олимпиады к Олимпиаде стремительной ухудшались.
7
медалей
Завоевали белорусские спортсмены на Олимпиаде в Токио
Среди них: 1 – золото, 3 – серебра, 3 – бронзы. Это является худшим показателем за все время участия в летних Играх.
Ранее антирекордом являлось выступление в Рио-2016. Тогда белорусские спортсмены завоевали 9 наград (1-4-4).
Из Лондона-2012 Беларусь привезла 10 медалей (2-5-3).
Из Пекина-2008 – 14 (3-4-7).
Из Афин-2004 – 13 (2-5-6).
Нибольшее число наград было в Сиднее-2000 – 17 (3-3-11).
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После того, как Александр Лукашенко взялся поднимать спорт, результаты нашей страны от Олимпиады к Олимпиаде стремительной ухудшались.
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