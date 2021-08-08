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От 60 до 100 метеоров в час. Астрономы обещают звёздное шоу: когда смотреть на небо?

08.08.2021 11:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

На этой неделе нас ждет звездное шоу. Как обещают астрономы, метеорный дождь Персеиды, пик которого ожидается 11 и 12 августа, считается среди звездочетов лучшим ежегодным метеорным потоком, рассказали в программе «Плюс-минус».

Персеиды приносят большое количество метеоров. В ночь с 11 на 12 августа в небе можно будет заметить от 60 до 100 метеоров в час, что составляет 1-2 метеора в минуту.

От 60 до 100 метеоров в час. Астрономы обещают звёздное шоу: когда смотреть на небо?

В 2021 году наблюдать за Персеидами будет удобно, так как Луна большую часть ночи будет находиться за горизонтом. Это позволяет рассмотреть даже тусклые метеоры. Самый густой метеорный дождь будет наблюдаться 11 августа после наступления темноты, со скоростью, растущей с течением ночи. Пик ожидается за 1-2 часа до рассвета в четверг, 12 августа.

 
 
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На этой неделе нас ждет звездное шоу. Как обещают астрономы, метеорный дождь Персеиды, пик которого ожидается 11 и 12 августа, считается среди звездочетов лучшим...
 
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