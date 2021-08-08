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Глава МИД Чехии говорит уже о пятом пакете санкций

08.08.2021 11:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министр иностранных дел Чехии Якуб Кульганек не исключает внесение в пятый пакет санкций ЕС против белорусских властей лиц, ответственных за ситуацию вокруг легкоатлетки Кристины Тимановской и кризис на границе с Литвой.

Евросоюз недавно принял «относительно радикальный» четвертый пакет санкций в отношении белорусских властей, сейчас продолжается обсуждение пятого, сообщил Кульганек в интервью сайту novinky.cz.

«Могу предположить усиление экономических мер, а также введение дальнейших санкций против представителей белорусского режима. Конкретно — против тех, кто участвовал в кейсе белорусской спортсменки [Кристины Тимановской] или использовании нелегальной миграции как средства давления на Литву», — заявил министр.

По словам дипломата, есть также предложения ограничить белорусским гражданам выдачу виз, однако в этом вопросе следует быть аккуратным.

«Белорусский режим должен ощутить санкции, они должны касаться в первую очередь режима, а не обычных людей», — цитирует главу чешской дипломатии сайт naviny.online
 
 
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Министр иностранных дел Чехии Якуб Кульганек не исключает внесение в пятый пакет санкций ЕС против белорусских властей лиц, ответственных за ситуацию вокруг...
 
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