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«На работу лучше выходить не в понедельник». Как пережить постотпускной синдром, советует врач-психотерапевт

08.08.2021 11:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Последний месяц лета набирает обороты. Кто-то жадно ловит теплые дни, наслаждаясь красками августа, ну а есть и те, кто уже начинает хандрить из-за приближающейся осени, рассказали в программе «Плюс-минус».

Наш эксперт подскажет, как сохранить хорошее настроение в ожидании плохой погоды.

«На работу лучше выходить не в понедельник». Как пережить постотпускной синдром, советует врач-психотерапевт

Екатерина Захарьева, врач-психотерапевт:
Лето подходит к концу, заканчиваются отпуска, и людям пора возвращаться на работу. И очень многих людей подстерегает постотпускной синдром, который включает в себя снижение настроения, нежелание идти на работу, чувство апатии, постоянную усталость. Чтобы предотвратить этот синдром, есть советы, которые помогут как можно лучше это сделать.

На работу лучше выходить не в понедельник, потому что впереди будет ожидать длинная рабочая неделя, а где-нибудь в среду или четверг, чтобы за два денька влиться в рабочий процесс и два дня отдохнуть.

«На работу лучше выходить не в понедельник». Как пережить постотпускной синдром, советует врач-психотерапевт

Если вы «сова», для того чтобы выход на работу не был таким болезненным, лучше начинать подготовку за неделю до выхода, то есть постепенно сдвигая время пробуждения на полчаса, на час раньше, чем обычно. И регулярный отход ко сну.

Желательно, придя на работу, сразу поставить себе на стол приятный сувенир, который будет напоминать вам о том, что у вас был отпуск, о том, что вы хорошо провели время, о том, что вы отдохнули. Нужно делать чаще перерывы во время работы.

«На работу лучше выходить не в понедельник». Как пережить постотпускной синдром, советует врач-психотерапевт

Каждые 45 минут уделять себе, если это возможно, 5-10 минут на отдых, который будет включать деятельность, противоположную той, которой вы занимаетесь. Предположим, если вы сидите за компьютером, то эти 10 минут лучше походить, поприседать, если вам позволяют условия, заняться спортом, подышать свежим воздухом.

«На работу лучше выходить не в понедельник». Как пережить постотпускной синдром, советует врач-психотерапевт

Если эти советы вам не помогли и мысли о работе вызывают у вас сильнейшее снижение настроения, вы считаете часы до конца рабочего дня и дни – до конца рабочей недели, стоит задуматься, а на своем ли месте вы находитесь.

 
 
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Последний месяц лета набирает обороты. Кто-то жадно ловит теплые дни, наслаждаясь красками августа, ну а есть и те, кто уже начинает хандрить из-за приближающейся...
 
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