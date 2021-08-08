«Единственный способ положить конец политическому кризису — национальный диалог»

Белорусский режим должен прекратить репрессии и начать диалог с обществом, говорится в заявлении верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, сделанного от имени ЕС накануне «первой годовщины фальсификации президентских выборов в Беларуси 9 августа 2020 года».



Жозеп Боррель. Фото Flickr / European Parliament

«9 августа 2020 года надежды народа Беларуси на избрание легитимного лидера страны были жестоко разбиты, — говорится в заявлении. — С тех пор народ Беларуси непрестанно и мужественно борется за уважение прав человека и фундаментальных свобод. Он призывает к новым, демократическим выборам. Он мирно протестует, в то время как режим Лукашенко игнорирует верховенство права и международные обязательства Беларуси и обязательства в области прав человека».

На протяжении года этот призыв остается неуслышанным, отмечается в заявлении.

«Режим Лукашенко начал хорошо спланированную кампанию репрессий и запугивания гражданского общества и правозащитников, а также приступил к систематическому уничтожению неправительственных организаций и независимых СМИ с конечной целью заглушить все оставшиеся независимые голоса и задушить гражданскую деятельность в Беларуси. Польская община в Беларуси также стала мишенью этой политики. Произвольные и необоснованные задержания, несправедливое преследование, включая отказ в праве на справедливое судебное разбирательство, и сотни задокументированных случаев пыток по-прежнему имеют место в условиях безнаказанности».

В заявлении также говорится, что «принудительной и незаконной» посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске 23 мая и использованием мигрантов в политических целях «режим бросил еще больший вызов международным нормам».

«Евросоюз вместе с партнерами-единомышленниками открыто и единогласно призывает режим Лукашенко прекратить свои репрессивные практики. Единственный способ положить конец политическому кризису — инклюзивный национальный диалог», — подчеркивается в заявлении.

Отмена санкций ЕС «будет возможна только после того, как власти в Беларуси станут полностью придерживаться принципов демократии и верховенства права, исполнять свои обязательства касательно прав человека и прекратят все репрессии».

«Режим должен освободить и реабилитировать безусловно более 600 политзаключенных и включиться в серьезный, заслуживающий доверия и инклюзивный политический процесс, который привтайте ткедет к свободным и справедливым выборам под наблюдением БДИПЧ ОБСЕ», — призывает ЕС.

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В заявлении отмечается, что когда Беларусь начнет переход к демократии, ЕС обязуется помочь ей стабилизировать экономику, реформировать институты, чтобы сделать их устойчивыми и более демократичными, создать новые рабочие места и повысить уровень жизни людей, в том числе посредством Всеобъемлющего плана экономической поддержки на сумму до 3 млрд евро, краткий вариант которого был опубликован 28 мая Европейской комиссией.

«ЕС сохраняет внутреннее единство в вопросе дальнейшей поддержки народа Беларуси, в том числе путем предоставления чрезвычайной помощи жертвам репрессий и независимым средствам массовой информации и гуманитарной помощи гражданскому населению, — говорится в заявлении. — ЕС также будет продолжать поддерживать международные инициативы по привлечению всех виновных к ответственности, в том числе через Управление Верховного комиссара ООН по правам человека и Международную платформу для Беларуси по привлечению виновных к ответственности».

«ЕС будет продолжать поддерживать демократическую, независимую, суверенную, процветающую и стабильную Беларусь. Голоса и волю народа Беларуси не удастся заглушить», — подчеркивается в документе.