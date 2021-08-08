Жозеп Боррель: Голоса и волю народа Беларуси не удастся заглушить

"9 августа 2020 года надежды народа Беларуси на избрание легитимного лидера страны были жестоко разбиты, - говорится в

С тех пор народ Беларуси постоянно и мужественно борется за уважение прав человека и фундаментальных свобод. Он призывает к новым, демократическим выборам. Он мирно протестует в то время, когда режим Лукашенко игнорирует верховенство права и международные обязательства Беларуси и обязательства в области прав человека, что зафиксировано в докладе о «предполагаемых нарушениях прав человека, связанных с президентскими выборами 9 августа 2020 года в Беларуси», подготовленном Вольфгангом Бенедеком в рамках Московского механизма ОБСЕ.





Прошел год, а этот призыв остается неуслышанным. Режим Лукашенко репрессирует собственное общество, последовательно углубляя разрыв с белорусским народом. Представители оппозиции и демократических сил вместе с тысячами граждан из всех слоев общества погибли при невыясненных обстоятельствах, либо были задержаны, либо были вынуждены покинуть страну и жить в изгнании.





Режим Лукашенко запустил хорошо спланированную кампанию репрессий и запугивания гражданского общества и правозащитников, а также начал систематическое уничтожение неправительственных организаций и независимых СМИ с конечной целью заглушить все оставшиеся независимые голоса и задушить гражданскую деятельность в Беларуси. Польская община в Беларуси также стала мишенью этой политики.





Произвольные и необоснованные задержания, несправедливое преследование, включая отказ в праве на справедливое судебное разбирательство, и сотни задокументированных случаев пыток по-прежнему имеют место в условиях безнаказанности.





Принудительной и незаконной посадкой рейса 4978 авиакомпании Ryanair в Минске 23 мая и использованием уязвимых мигрантов в качестве инструментов в политических целях режим бросил дальнейший вызов международным нормам.





Вместе с партнерами-единомышленниками в ЕС открыто и единогласно призывают режим Лукашенко прекратить свои репрессивные практики. В соответствии со своим поэтапным подходом ЕС готов рассмотреть дальнейшие меры в свете вопиющего игнорирования режимом международных обязательств.





Единственный способ положить конец политическому кризису - это инклюзивный национальный диалог.





Отмена санкций ЕС будет возможной только после того, как власти в Беларуси станут полностью придерживаться принципов демократии и верховенства права, выполнять свои обязательства касательно прав человека и прекратят все репрессии.





Режим должен освободить и реабилитировать безусловно более 600 политзаключенных и втянуться в серьезный, заслуживающий доверия и инклюзивный политический процесс, который приведет к свободным и справедливым выборам под наблюдением БДИПЧ ОБСЕ.





Когда Беларусь начнет переход к демократии, ЕС обязуется помочь ей стабилизировать свою экономику, реформировать свои институты, чтобы сделать их устойчивыми и более демократичными, создать новые рабочие места и повысить уровень жизни людей, в том числе с помощью всеобъемлющего плана экономической поддержки на сумму до 3 миллиардов евро для демократической Беларуси, краткий вариант которого был опубликован 28 мая Европейской комиссией.





ЕС сохраняет внутреннее единство в вопросе дальнейшей поддержки народа Беларуси, в том числе путем предоставления чрезвычайной помощи жертвам репрессий и независимым средствам массовой информации и гуманитарной помощи гражданскому населению.





ЕС также будет продолжать поддерживать международные инициативы по привлечению всех виновных к ответственности, в том числе через Управление Верховного комиссара ООН по правам человека и международную платформу для Беларуси по привлечению виновных к ответственности.





ЕС продолжит поддерживать Демократическую, независимую, суверенную, процветающую и стабильную Беларусь. Голоса и волю народа Беларуси не удастся заглушить"