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На Олимпиаде в Токио было установлено более 150 новых рекордов

08.08.2021 12:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Олимпийские игры в Токио подошли в своему завершению. В 14:00 состоится церемония закрытия Олимпиады.

Общий медальный зачет выиграли американцы, на счету которых 113 медалей.

Стоит отметить, что на этой Олимпиаде было установлено 154 новых рекорда. В частности 103 новых олимпийских рекорда, 24 лучших результатом на Олимпиадах в гребле и 6 лучших мировых результата в гребле (в гребле не фиксируются мировые и олимпийские рекорды, а лишь обозначаются лучшие результаты).

Также было установлено 21 новый мировой рекорд. 4 мировых рекорда было установлено в плавании, 3 в велоспорте, 3 в стрельбе, 1 в скалолазании, 6 в плавании и 4 в тяжелой атлетике.
 
 
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Олимпийские игры в Токио подошли в своему завершению. В 14:00 состоится церемония закрытия Олимпиады.
 
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