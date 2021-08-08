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Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси на 9 августа

08.08.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси на 9 августа

В страну возвращается жаркая погода, днем 9 августа во многих частях по востоку страны температура может достигать +30°С – +32°С. Об этом сообщили в Белгидромете.

Ночью и утром ожидаются непродолжительные слабые туманы с видимостью до полукилометра. Температура воздуха ночью от +11 до +18°C. Прогнозируется переменная облачность, которая увеличится днем. 

В ночь на 9 августа без существенных осадков. Днем велика вероятность кратковременного дождя, возможны грозы. 

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В страну возвращается жаркая погода, днем 9 августа во многих частях по востоку страны температура может достигать +30°С – +32°С. Об этом сообщили в Белгидромете....
 
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