Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси на 9 августа

Источник материала: ОНТ

В страну возвращается жаркая погода, днем 9 августа во многих частях по востоку страны температура может достигать +30°С – +32°С. Об этом сообщили в Белгидромете.

Ночью и утром ожидаются непродолжительные слабые туманы с видимостью до полукилометра. Температура воздуха ночью от +11 до +18°C. Прогнозируется переменная облачность, которая увеличится днем.

В ночь на 9 августа без существенных осадков. Днем велика вероятность кратковременного дождя, возможны грозы.

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