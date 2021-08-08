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ДТП с автобусом в Турции: погибли 14 человек
Источник материала: ОНТ
В ДТП с участием автобуса на северо-западе Турции (провинция Балыкесир) погибли не менее 14 человек. Об этом
По неизвестной причине автобус сошел с трассы. В результате аварии на месте погибли 11 человек. Медики отчаянно боролись за жизнь еще троих человек, но их попытки оказались безуспешны.
Экстренно госпитализированы с ранениями разной степени тяжести еще 18 человек.
Правоохранители проводят расследование произошедшего.
Фото: Trafik İzmir
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В ДТП с участием автобуса на северо-западе Турции (провинция Балыкесир) погибли не менее 14 человек. Об этом передает местное радио Trafik İzmir. По неизвестной причине...
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