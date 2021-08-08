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Самолет врезался в жилой дом в США. Все находящиеся на борту погибли

08.08.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Самолет врезался в жилой дом в США. Все находящиеся на борту погибли

В жилой дом в городе Виктория (штат Миннесота, США) врезался одномоторный самолет. Все находящиеся на борту погибли. Об этом сообщает местное отделение телеканала Fox News, ссылаясь на офис шерифа.

Это случилось в субботу, 7 августа, около половины шестого по местному времени. Пока не сообщается, сколько человек было на борту. Есть информация, что на земле при крушении самолета жертв и пострадавших нет.

Известно, что воздушный борт летел из муниципального аэропорта Александрии (штат Виргиния) в аэропорт Иден-Прери (штат Миннесота). Уточняется, что разбившийся самолет – модели Mooney M20. 

Специалисты разбираются в причинах трагедии.

Фото: Twitter CrimeWatchMpls

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В жилой дом в городе Виктория (штат Миннесота, США) врезался одномоторный самолет. Все находящиеся на борту погибли. Об этом сообщает местное отделение телеканала...
 
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