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Самолет врезался в жилой дом в США. Все находящиеся на борту погибли
Источник материала: ОНТ
В жилой дом в городе Виктория (штат Миннесота, США) врезался одномоторный самолет. Все находящиеся на борту погибли. Об этом
Это случилось в субботу, 7 августа, около половины шестого по местному времени. Пока не сообщается, сколько человек было на борту. Есть информация, что на земле при крушении самолета жертв и пострадавших нет.
Известно, что воздушный борт летел из муниципального аэропорта Александрии (штат Виргиния) в аэропорт Иден-Прери (штат Миннесота). Уточняется, что разбившийся самолет – модели Mooney M20.
Специалисты разбираются в причинах трагедии.
Фото: Twitter CrimeWatchMpls
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В жилой дом в городе Виктория (штат Миннесота, США) врезался одномоторный самолет. Все находящиеся на борту погибли. Об этом сообщает местное отделение телеканала...
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